La Cátedra de Flamencología homenajea a Chiquito de Cádiz

La Cátedra de Flamencología de Cádiz quiere rendir tributo al veterano artista Servando Domínguez Carrión Chiquito de Cádiz durante un acto que se celebrará el próximo 26 de marzo a las 12.00 horas en el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced.

Así, con las actuaciones de Caracolillo de Cádiz, Cañejo de Barbate, Paco Reyes y Juan Juanelo, acompañados por las guitarras de Niño de la Leo e Ignacio Álvarez, se quiere hacer un homenaje al hombre que, recordemos, en la inauguración de ese mismo espacio, el centro de la Merced, rebautizó a la Reina emérita Sofía como Doña Sofía Loren, apodo que la monarca recibió entre risas.

Chiquito de Cádiz (Cádiz, 1931) comenzó su carrera con los Chavalillos de España, junto con el desaparecido Almendrita, con unos "11 o 12 años", como ha explicado a este periódico en alguna ocasión. Ganó sus primeras "dos mil pesetas" en una fiesta "en casa de unas señoritas distraídas", ha dicho eufemístico, a la que fue con el Trío Los Gaditanos, a través de su amistad con Juan Pantoja (padre de Isabel Pantoja).

"Vivía entonces yo por La Línea, creo... También he vivido en Barcelona, en Sevilla y he cantado por todos lados de España", rememoró hace unos años el homenajeado que regresó a Cádiz como "policía municipal de los que hacían la ronda en bicicleta" y que después fue destinado a San Fernando a la Comisaría del Cuerpo General de Policía. "Pero al final me echaron por falta de talla, pero vamos, que yo no creo que me faltara la talla...", dijo durante una entrevista en 2016, días antes de la puesta de largo de la asociación cultural que lleva su nombre y que se sitúa en la Taberna El Marqués de Cádiz, donde hay una placa que así lo indica.

Policía, camarero en la Venta que tenía La Perla en El Puerto y en El Burlaero de los Melu, embarcado en la compañía Trasantlántica... "Le canté a un tan don José que era inspector de la Trasantlántica y me dijo que había una plaza de fontanero pero yo no tenía ni idea de nada de eso. Y me metió y en las averías yo no sabía pero cogí en el barco a un tal Julián, un engrasador gallego, que me ayudó. Pero al final se dieron cuenta que yo de fontanero nada y me dejaron pero para cantar al pasaje y de engrasador", rememoró entonces el veterano ciudadano de Cádiz al que sus vecinos reconocen por sus hechuras de dandy flamenco o casi de indiano del Cádiz de ultramar.

Además de la asociación que lleva su nombre, Chiquito de Cádiz tiene una placa con su nombre en la casa donde nació, calle Duque, actual San Juan Bautista de La Salle.