Carlos Ruipérez (M-Clan): "Hacemos música con honestidad, no estamos al amparo de las modas"

–M-Clan regresa a Cádiz, al Festival Música del Mar tras varios conciertos en la ciudad. Uno de los primeros fue en el mítico bar El Cómic. ¿Ganas de volver?

–Uy sí, ¡qué recuerdos!, ¡como para olvidarlo! Era un sitio pequeño, pero nos encantó, teníamos ganas de comernos el mundo. Cádiz es un lugar maravilloso, muy especial, la gente es festivalera, fiestera y tiene siempre muchas ganas de juerga. Así que allí todos los conciertos son siempre bonitos por el tipo de público.

–Un público muy fiestero, pero... ¿Cómo es ofrecer un concierto con el tipo de música que hacéis con el público sentado?

–Bueno. Cantan igual, aplauden igual y si les dejan beber y bajarse la mascarilla, lo hacen igual. El público de M-Clan no para, es muy bueno, enérgico y siempre lo pasa muy bien.

–¿Se percibe este año más alegría al otro lado del escenario ?

–Se nota un poco más de alegría, sí, esto va en progresión. A ver si hay suerte y para el invierno próximo está ya todo el mundo vacunado, se alcanza la inmunidad de rebaño y volvemos todos al cien por cien. Ya es necesario.

–El público os encontrará donde más le gusta, en un repaso a vuestra trayectoria.

–Efectivamente. Hacemos repaso de nuestros temas más conocidos, con el repertorio que mejor funciona. Es una dinámica pensada para sitios en acústico y la verdad es que gusta mucho.

–Venís del tour ‘Viva la vida’ también con este formato íntimo en acústico por las restricciones. ¿Cómo os habéis planteado la gira de este verano? ¿Es la continuación de esta anterior?

–Es la continuación de la anterior, sí. Estamos yendo a más sitios, repitiendo también en algunos porque nos llaman para volver. Pero este verano ya metemos a más gente y esto para los promotores es fundamental. A ver si va todo a mejor y volvemos a lo de antes.

–Ya van para 30 años ¿Cuál es la clave para que un grupo traspase generaciones?

–Si lo supiera sería millonario (ríe). Pero ya son 28 años y todo esto es fruto del trabajo de cada año, de hacer discos y música con honestidad, porque no estamos al amparo de las modas. Seguimos haciendo rock clásico, intentando componer las mejores canciones posibles. Y no es por echarnos flores, pero tenemos un directo potente, con la inconfundible y particular voz de Carlos Tarque y una banda con unas canciones buenas y conocidas.

–Este año se han cumplido 20 años de aquel ‘Sin enchufe’, con temas como ‘Carolina’ o ‘Maggi despierta’, que os conectó con el público de lleno. ¿Cómo lo recordáis?

–Fueron años muy vertiginosos con giras de más de cien conciertos, pero pasaron rápido. Nos pilló en un momento de madurez y lo recordamos con mucho cariño. Nuestra vida se ha vertebrado a través de nuestro grupo y nuestra vida es M-Clan.

–¿Y en qué momento se encuentra actualmente M-Clan?

–Estamos inmersos en el ahora, en la continuación de la gira. Lo próximo que pretendemos es volver a tocar en eléctrico y quizás paremos para dosificar y ver qué hacemos. M-Clan trabaja de forma sosegada, tranquila y meditando cada paso para no cansar a nuestro público.

–Vosotros tuvisteis la suerte de trabajar el pasado verano y regresáis de nuevo, ¿Cómo ves este año el panorama de la música, a pesar del covid?

–Está despertando poco a poco y necesitamos que se abra del todo. Que de una vez estemos todos vacunados con el pasaporte covid para volver a los conciertos tal y como eran antes.

–Viajáis sin la banda por todo el tema de reducción de aforo y presupuesto. ¿Cómo es un concierto sin este importante componente para el espectáculo?

–Es un show diferente. Con cajón percusión y guitarra y funciona estupendamente. La gente se lo pasa en grande, es un público con mucha energía, aunque claro que la echamos de menos y en cuanto podamos, volverá.

–Supongo que la pandemia os apartó de proyectos, pero hablemos de lo positivo. ¿Alguno nuevo de cara a vuestros casi 30 años de trayectoria?

–De momento estamos inmersos en esta gira y el proyecto es que que lo disfrutéis. Es una maravilla y nos sentimos muy privilegiados y afortunados de dedicarnos a lo que más nos gusta.