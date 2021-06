Canijo de Jerez: "Antes era más golfo"

De su actuación en DSoko Festival -este sábado 26 de junio en El Puerto- de su biografía, de su primer papel protagonista en el cine, de la situación de los refugiados en nuestro país, del sentimiento garrapatero... De todo se puede hablar con Marcos del Ojo, Canijo de Jerez, un artista polifacético que sigue siendo un Delinqüente pero, también, mucho más.

–Se está convirtiendo en una agradable costumbre que usted abra el DSoko Festival

–Bueno esperemos que sea así durante muchos años. Para mí es todo un orgullo y un honor, aparte de como están las cosas de que cualquier concierto que salga para mí es como agua mayo, encima es al ladito de casa, porque yo vivo en Chiclana desde hace unos 8 años, y siempre es una alegría tocar para nuestra gente. Además,el domingo es mi cumpleaños, nosotros empezaremos a las diez a tocar y solemos hacer como unas dos horas, así que me cogerán las doce en el escenario y vamos a formar una buena fiesta... Mi último año en el tercer piso...

–En el DSoko del año pasado nos dejó ver un poquito de es ‘Constelaciones de humo’ estrenando ‘Resplandor’, un tema muy especial dedicado a Migue. Y este año ya tiene el disco completo en la calle

– Pues sí, aunque el disco entero estaba compuesto antes de la pandemia. Es que me ocurrió que mi trabajo anterior, Manual de jaleo, que salió en 2018, me fue súper bien, me hinché de tocar en festivales, tenemos las canciones de Volar sin alas y Libera las fieras que fueron pelotazos y, entonces, yo no quería frenar esa inercia. Aparte, aquí en Chiclana yo estoy todo el día con la guitarra, componiendo canciones de madrugada, que es cuando me salen a mí las cosas, mirando las estrellas, el cielo... Así que todas estas canciones de Constelaciones de humo las compuse durante la gira de Manual de jaleo porque también teníamos un feeling muy guapo con la Banda Magnética, que son los chavales que me acompañan en directo, y entonces me metí a grabar y después a mezclar y cuando lo fuimos a lanzar el mundo se paró, el papel higiénico empezó a agotarse, la gente empezó a aplaudir por los balcones, las personas mayores empezaron a pasar unas fatigas muy grandes... Lo que todo el mundo sabe ya... Y entonces yo tenía la incertidumbre de si sacar el disco o no porque no iba a ver gira ni nada, pero pensé que hacía más falta que nunca porque las redes sociales estaban que echaban humo, a mí me han subido hasta los seguidores con la pandemia. Es normal, la gente estaba en casa y necesitaba música. Así que nos lanzamos a sacar un disco muy progresivo, que bebe mucho del rock andaluz y de la ciencia ficción, que es algo que a mí me gusta mucho, y nos ha ido bastante bien pero ya estoy loco por que la gente lo pueda disfrutar en directo.

–¿Y cómo se sube uno ahora al escenario?

–Pues yo antes ya valoraba las cosas pero ahora aún más. Una entrevista, ir a una radio, a una tela..., te motiva el doble, imagínate el escenario. Sabemos la situación tan fea que hemos vivido no sólo los músicos también los técnicos, los promotores, todos los del gremio estamos pasando fatiguitas, así que todo se valora el doble.

–Pero los que tienen el sentimiento garrapatero ya tenían medio camino andado, ¿no?

–Hombre, claro, los garrapateros siempre nos hemos definido como gente sencilla, gente feliz teniendo poco, que no miramos por encima del hombro a nadie, que no faltamos el respeto a nadie, gente bohemia... Esa forma ayuda en esta situación y también estrechar vínculos y que todos rememos en la misma dirección. En los primeros días de la pandemia me pareció todo súper bonito, pensé, mira, al final el mundo va a cambiar, después la cosa fue desvariando un poco con el auge del racismo y las guerras políticas y piensa uno que se iba a salir de ésta hasta peor. Pero yo tengo esperanza en el ser humano.

–Hablando de estrechar vínculos, acaba de sacar el tema ‘Tú yo yo también somos refugiados’, que forma parte de la banda sonora del documental ‘Bienvenidos a España’. Hábleme de esta canción.

–Pues es una película de Juan Antonio Moreno y la productora del docu me pidió la canción que tiene una historia muy bonita. Yo ya la tenía compuesta porque en el Brota Música, el Festival de Rota, conocí de cerca la labor de CEAR, me llevaron a su centro, conocí las historias de gente que venía de Irán, de Irak, de Siria, de diferentes países de África... Y se me partió el alma, la verdad, así que decidí hacer esta canción porque pienso que ninguna vida debe ir a la deriva y que rescatar no es un crimen porque no podemos dejar que nadie se muera en el mar. Y por poner desde mi humilde posición pues mi granito de arena la hice y todo lo recaudado pues va para CEAR. Y, nada, la casualidad es que conocí a la gente del documental y les gusto. Pero, sobre todo, más allá del documental, es que me siento honrado por haberla hecho y hablar de este tema.

Mi palabra favorita FLAMA: Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, algunos artistas han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. Marcos del Ojo, más conocido como Canijo de Jerez, responde directo, decidido, sin apenas dejar dos segundos al pensamiento. “Lo tengo muy claro, mi palabra es flama”. “Me gusta porque no sólo es por la calor que lleva el verano, ese está cayendo flama, sino porque cuando una cosa mola y es buena, los garrapateros siempre decimos esto está flama, esto está bueno, así que para mí es una palabra muy positiva y que me gusta cómo suena vocalmente, flama”, explica.

–No es su única relación con el cine este año. Está usted en la nueva película de Gonzalo García-Pelayo. ¿Es su primera incursión como actor?

–Buena ya hice una vez un capítulo de una serie en Canal Sur que se llamaba SOS Estudiantes, con mi amigo Salva Reina; después también me llamaron para un corto, El jinete austero, de Nacho Albert, que era un amigo mío que el pobre falleció hace un par de años , y también estaba ahí Salva y Juanma Lara, otro pedazo de actor. Pero esta vez sí ha sido protagonizar una película por primera vez, así que para mí ha sido un puntazo. Me llamó Gonzalo García-Pelayo, mítico productor y director de cine andaluz de los 70 con películas emblemáticas como Manuela, Corridas de alegría, Vivir en Sevilla..., además de ser productor musical de lo más grande, de Triana, de Lole y Manuel, Silvio...Flipé cuando me llamó porque ademas ser actor siempre ha sido uno de mis sueños. Soy muy cinéfilo y siempre que veo una cámara me pongo a hacer el tonto (ríe). La verdad que ha sido una experiencia súper bonita, me han tratado muy bien todo el equipo y supongo que para el año que viene verá luz la película que se llama Dejen de prohibir que no alcanzo a desobeder todo.

–Con los García-Pelayo ya tenía usted relación. ¿Fue su hermano Josema su primer productor?

–Su sobrino, Josema es sobrino de Gonzalo y, sí, él fue el descubridor de Los Delinqüentes. Vive allí en Jerez, con los Estudios de la Bodega, y fue quien nos montó en su coche, aquel Renault Megane que tenía, y nos llevó a Madrid a todas las discográficas y fue el que nos buscó los contratos editoriales, grabamos en su estudio... Vamos, yo le debo mucho a Josema García-Pelayo.

–Aprovecho ahora que ha echado la vista atrás. ¿Qué tal esa biografía suya?

–Pues ha sido otro sueño cumplido. Yo siempre pensé en sacar algún día un libro en plan memorias, pero con 80 años o así (ríe), porque yo soy un gran amante de las biografías del rock. Mi casa está llena de biografías de The Beatles, Lennon, Camarón, Pink Floyd, Rolling Stones... Me encantan, vamos, y me siento muy identificado con esas historias que se cuentan ahí porque Los Delinqüentes éramos muy golfos en carretera, ya en solitario también he tenido aventuras para dar y regalar, todo lo del G-5 con Kiko Veneno, Muchachito... La pandilla Voladora con Lichis y Albert Plá, Estricnina con mi amigo Juanito Makandé... Así que imagínate la de aventuras que tengo... Y cuando me llamaron estos periodistas de Madrid, Kike Babas y Kike Turrón, que tienen mucha experiencia haciendo este tipo de biografías, pues me lancé del tirón.

–¿Y se acordaba de todo o hay nebulosas?

–(Ríe) A veces he tenido que mirar fotos... El libro es puro. No me corto un pelo a la hora de hablar de la separación de Los Delinqüentes, de cuando conocí a mi compare Migue y del momento más duro, su muerte con 21 años, y todo lo que rodeó aquello y la decisión de seguir para adelante con Los Delinqüentes, el tema de las drogas... Es un libro sincero donde he sacado todo lo que llevaba dentro.

–¿Ha cambiado mucho usted desde aquellos comienzos?

–Pues sigo teniendo las mismas inquietudes que antes. Yo soy feliz con una guitarra en la mano y escribiendo canciones pero ya te haces más mayor y sientas un poco más la cabeza. Antes era más golfo, ahora que el domingo voy a cumplir 39 años, algunos días, hasta voy a correr... Pero bueno sigue habiendo resacas, aunque ahora duran más.