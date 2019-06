El flamenco de Cádiz llega a los escenarios de Londres de la mano de Flamenco Festival en esta 16ª edición que tendrá lugar entre el 2 y el 14 de julio, confirmando una de las plataformas más importantes para la promoción del flamenco en la escena internacional, y el festival flamenco de mayor dimensión organizado en una ciudad fuera de las fronteras españolas por número de propuestas y de funciones.

Como arranque de esta edición, el Ballet Flamenco de Sara Baras, la gran embajadora del flamenco, regresa al Sadler’s Wells Theatre, para el estreno en Reno Unido del espectáculo Sombras, entre los días 2 y 7 de julio. Este emblemático espacio vuelve a acoger a la bailaora gaditana con el montaje que celebra sus 20 años sobre los escenarios y que ha trazado una exitosa trayectoria en teatros de todo el mundo.

Dirigida por Manuel Liñan, la Gala Flamenca producida en 2019 por Flamenco Festival construye un diálogo entre artistas como escaparate de lo mejor del arte jondo hecho en Cádiz. Esta convocatoria anual reúne en esta ocasión, sobre el escenario del Sadler’s Wells los días 12 y 13 de julio, a tres bailaores que sin duda lideran la escena flamenca actual. La jerezana Mercedes Ruiz es una referencia dentro de su generación por revalorizar la tradición del baile; el gaditano Eduardo Guerrero, que destaca por su técnica depurada, un profundo conocimiento del flamenco y un carisma arrebatador y la gaditana María Moreno, que rinde homenaje al estilo tradicional de su ciudad añadiendo su propio sello lleno de expresividad, originalidad y pasión. Para esta ocasión tan especial, los tres bailaores estarán rodeados de un cuadro de músicos y cantaores excepcionales, incluyendo a las estrellas de la escena flamenca de Jerez como la cantaora María Terremoto o el guitarrista Santiago Lara.

Además, el músico sanluqueño Diego Villegas presentará en Londres, el próximo 6 de julio, a su primer trabajo discográfico Bajo de Guía en el que despliega su personal estilo en el cual coquetea con el jazz o la bossa sin perder nunca la raíz y dejando siempre espacio a la improvisación.

También, dentro del ciclo Flamenco Eñe, que cuenta con el apoyo de la Fundación SGAE, el isleño Antonio Lizana presenta el 11 de julio el espectáculo Oriente, donde trasciende los límites del flamenco, creando su propio grupo, donde compone, escribe, canta y toca el saxo, llevando de una mano la tradición flamenca y de otra la vanguardia jazzística. Un viaje de Cádiz a Nueva York.

Y en este 2019, como en ediciones anteriores, se complementarán los espectáculos de la programación de Flamenco Festival con otras experiencias como la residencia de perfopoesía Be Bold. Be Heard en la que el artista plástico de Algeciras Ándrés Mérida compartirá su proceso creativo con el bailaor Jesús Carmona, el multinstrumentista Sabio Janiak y el colectivo londinense de poetas The YoniVerse. Los resultados de este trabajo se darán a conocer el 4 de julio en el Rich Mix de Londres.

Bajo el lema Esto es creación. Esto es flamenco, la cita de Londres es reflejo de la vibrante escena contemporánea de este arte y de los nuevos caminos que se abren para él. Con la creatividad como motor y eje fundamental, Flamenco Festival Londres da voz a creadores de diferentes generaciones, artistas consolidados y nuevos talentos.