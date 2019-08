“El aire del mar, mi familia, La Caleta como marco, una iniciativa tan bonita como ésta...” A la bailaora y actriz Auxi Fernández le sobran los motivos para estar “realmente nerviosa, ansiosa y muy feliz” con su actuación este jueves 8 de agosto en el Baluarte de los Mártires donde pondrá punto y final al ciclo Baluarte Flamenco en una noche con un doble programa donde también destaca el artista Mawi.

Y es que, a todos los alicientes que expone se une una razón de peso, la de una década sin pisar un escenario gaditano. “Es muy emocionante actuar en mi tierra después de 17 años”, acierta la artista que ha desarrollado su carrera tanto en Madrid como en Nueva York donde, incluso, uno de sus espectáculos, Flamenco, fue nominado a los prestigiosos premios ACE en New York como Mejor Producción de Teatro Musical 2014.

No es el único reconocimiento cosechado por una artista que fue invitada por el maestro Chick Corea para la grabación del DVD The Ultimate Adventure - Live in Barcelona en el Palau de la Música de la Ciudad Condal y que, tras la grabación, realizó con el músico sus giras por España, Estados Unicos y Japón. “Fue una experiencia única y muy bonita en la que disfruté y aprendí muchísimas cosas”, recuerda.

Pero todo empezó hace 29 años en su Cádiz natal en la antigua escuela de Pilar Ogalla, “la que tenía en Guillen Moreno”, donde con 5 años la bailaora se subía por primera vez a unos tacones. “A Pili le debo tanto... Es tan buena artista, tan buena profesora, ella fue quien sentó las bases de todo lo que vino después”, agradece de la intérprete que también ha estudiado “con Charo Cruz, con María José Franco, con Manolo Marín, con Chiqui de Jerez..”, enumera.

Una valiosa terna de profesores de los que absorbió “todo lo que pude”, dice, para después imprimirle su propia personalidad que la llevó muy jovencita, con apenas 15 años, a dar sus primeros pasos como profesional “en el Tablao Cordobés de Barcelona”.

“Ahora que lo veo con la distancia que da el tiempo quizás fue un poco arriesgado irme tan joven pero gracias a eso creo que me salieron otras oportunidades y que me curtió mucho porque yo era una niña muy de mi casa, un poco tímida, y vivir en Barcelona me hizo madurar, además de estar muy feliz porque me podía dedicar a lo que más me gustaba del mundo, bailar”, rememora la bailaora que antes de cumplir dos años en el mítico tablao ya fue fichada por el Ballet Flamenco de Sara Baras –“yo tenía 16 pero casi para cumplir los 17 años”– con quien debutó “en el Teatro Real nada más y nada menos” y con quien se quedó “tres años y medio” en los que participó en las giras mundiales de montajes como Mariana Pineda y la reposición de Sueños.

“Estando yo con Sara fue cuando me vio Chick (Corea) y ya grabé con él y me pidió que me fuera de gira. A la vuelta decidí instalarme en Madrid y combinar el trabajo con algo que me había hecho ilusión toda la vida pero que antes no había tenido la oportunidad de hacerlo, estudiar interpretación”, confiesa Fernández que optó por la prestigiosa escuela de Juan Carlos Corazza donde, además de dos cursos de verano realizó dos años de curso regular. “No pude ya seguir porque cada vez me era más complicado compaginarlo con el trabajo”, reconoce.

Con todo, cuando la bailaora decide irse a Nueva York, donde ha vivido durante cuatro años, prosigue con su formación en interpretación al más alto nivel, y es que se matriculó en la escuela de Susan Paxton, “la coach de Nicole Kidman, de Oprah Winfrey..., vamos, alguien muy top”, describe Auxi que dice que las clases de Paxton le han “cambiado la vida” ya que se estudia “un tipo de teatro muy personal, muy desde dentro, que te transforma a muchos niveles”.

Además, en su estancia en Estados Unidos es donde la artista se decide a crear sus propios espectáculos como Encontrándote y Caminos, que son presentados en el Flamenco Festival de Nueva York, Flamenco (reconocido el año 2014 en los premios ACE)y Aires Flamencos para el Flamenco Festival de Chicago 2015.

Una muestra de todo este valioso recorrido se podrá disfrutar mañana jueves en el Baluarte de los Mártires en un espectáculo donde la intérprete estará acompañada por el pianista flamenco Juan Pérez, el cante de May Fernández y Quini de Jerez, el toque de Raúl Vicenti y la percusión de Lolo El Pájaro.

Tras su actuación en Cádiz, Fernández volverá a Madrid, donde reside desde su vuelta de Estados Unidos, para comenzar los ensayos de Tacones Manoli, un espectáculo “de teatro de inmersión que lleva a cabo la productora Let´s Go (El Guardaespaldas, Dirty Dancing, The Hole...) y del que sabemos muy poco, es un auténtico misterio hasta para nosotros...”, explica la gaditana “deseosa” de empezar con este nuevo proyecto.