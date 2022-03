Los gaditanos Ángeles Reiné y los hermanos Ariza, en la Sección Oficial del Festival de Málaga

El Festival de Cine de Málaga suma nuevas presencias gaditanas en su 25 edición, además de las ya anunciadas películas a competición del jerezano Juan Miguel del Castillo y del algodonaleño Jota Linares. Así, también en la Sección Oficial aunque fuera de Concurso, la gaditana Ángeles Reiné presentará sus Héroes de barrio y los barbateños Álvaro y Frank Ariza harán lo propio con Sin ti no puedo.

El segundo largometraje de la realizadora, tras Salir del ropero, se podrá ver en Málaga al igual que la película producida por Esto También pasará, la productora de Álvaro Ariza, que esta vez cuenta con la idea original de su hermano, Frank Ariza, que también participa como guionista en el filme que dirige la realizadora Chus Gutiérrez.

Ambas cintas forman parte de las seis películas que cuentan con un pase especial dentro de la Sección Oficial de la cita que se celebra del 18 al 27 de marzo. Los otros cuatro títulos de esta sección no competitiva son Camera Café, de Ernesto Sevilla; La piel en llamas, de David Martín Porras; Sinjar, de Ana Bofarull; y Toscana, de Pau Durà. Héroes de barrio, de Ángeles Reiné, es una película protagonizada por Antonio Pagudo (La que se avecina, Villaviciosa de al lado), Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno, La casa del caracol), Álex O’Dogherty (Salir del ropero, Cámara Café) y Lisi Linder (La víctima número ocho, Mar de plástico), a los que se suman Antonio Dechent (Hombre muerto no sabe vivir, Los Japón), Jesús Olmedo (Hospital Central, La que se avecina) y el jugador del Real Betis Balompié Joaquín Sánchez. Producida por Palacios Gador A.I.E, Galdo Media, Alamo Producciones Audiovisuales y Spal Films y con la colaboración de Canal Sur Televisión, Héroes de barrio nos presenta a Paula, una niña de 9 años que sueña con ser futbolista. Cuando el equipo en el que juega pasa por apuros económicos, su padre, Luis, le promete hablar con su buen amigo, el jugador del Betis Joaquín, para que apadrine el equipo. Solo hay un pequeño problema, Luis realmente no conoce al jugador, se lo ha inventado para ganarse la simpatía del barrio. Ahora que el sueño de Paula está en juego, tendrá que hacer lo imposible para no defraudar a su hija.

Tras su paso por el Festival de Málaga, Héres de barrio se estrenará en cines de toda España el próximo 24 de junio de la mano de A Contracorriente Films.

Por su parte, Sin ti no puedo, es un intenso thriller emocional dirigido por Chus Gutiérrez (El Calentito) y protagonizado por dos de las estrellas más populares del cine y la televisión mexicanas, Maite Perroni y Mauricio Ochmann. Junto a ellos los españoles Alfonso Bassave y Pedro Casablanc completan el reparto protagonista de esta coproducción hispanomexicana liderada por los hermanos Ariza para Amazon Prime Video y que llegará a los cines españoles de la mano de Filmax. Elena Irureta, Rubén Ochandiano y los jóvenes Lucía de la Fuente y Juan Vera forman parte también del elenco.

Basada en una idea original de Frank Ariza (Perdóname Señor), Sin ti no puedo cuenta con guion del propio Ariza junto a Alicia Luna (Goya al mejor guion por Te doy mis ojos) con la intervención en el equipo de Inés Silva y Beatriz Iznaola. Así, esta historia nos habla de la relación de David, un empresario de éxito, y Álex, un atractivo monitor de gimnasio, cuando el segundo se plantea ser padre mientras que David no quiere ni oír hablar del tema. Su noviazgo seguirá su curso hasta que irrumpe en sus vidas Blanca, la hermana de David con la que rompió toda relación tras un oscuro suceso del pasado.

Sin ti no puedo es una coproducción Internacional entre México y España que surge de la alianza entre las españolas Esto también pasará (capitaneada por Álvaro Ariza) y Bowfinger International Pictures (María Luisa Gutiérrez) y las mexicanas Expansión Films Entertainment (la productora del potente grupo de comunicación mexicano Expansion) y SDB Films (la compañía de Chris Hool).

Un adelanto de 'El juego'

El director, actor y guionista gaditano Paco Sepúlveda, autor del premiado cortometraje Inocencia, presenta en el 25 Festival de Cine de Málaga las primeras imágenes de la que será su segunda película, El juego, que estará protagonizada y coproducida por la actriz Maggie Civantos.

El juego, cuyo rodaje comenzó el pasado 1 de diciembre de 2021 en Málaga, relata la historia de una pareja que tras siete años de relación, “y de tirarse los trastos a la cabeza, deciden romper, pero el día que lo hacen se declara el estado de alarma por lo que tienen que pasar todo el confinamiento juntos y deberán a aprender a convivir y negociar”, tal y como adelantó Sepúlveda a este periódico el pasado año.

Una película, “que será en blanco y negro”, aseguraba, que cuenta también en el plantel protagonista con el actor uruguayo Nico Furtado, “muy reconocido por su papel en El marginal, la serie más vista ahora mismo en Argentina”, explica Sepúlveda que junto a Civantos opina que “el hecho de que uno de los protagonistas sea extranjero, destacaba más el sentimiento de soledad que se crea en una situación como ésta”.