Alcances programa retrospectivas de Andrés Duque y Renate Costa

Como cada año, Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, mantiene su carácter divulgativo y, aunque sea una edición online, programará obras en secciones retrospectivas monográficas. De esta manera el festival ofrece un acercamiento, a modo de homenaje, a dos distinguidos cineastas dedicados a la no ficción, cuyas obras han ganado la Caracola Alcances en distintas ediciones: Andrés Duque y Renate Costa.

Como plato fuerte de la programación de Alcances 2020, el festival ofrecerá en abierto y online la mayor parte de la filmografía del cineasta hispano venezolano Andrés Duque, un autor crucial en el desarrollo del cine creativo en nuestro país y una de cuyas obras han inspirado el actual perfil conceptual de Alcances. Su trabajo se sitúa en la periferia de la no-ficción con un fuerte carácter experimental y ensayístico. Su primera película documental, Ivan Z, es un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta. Sus obras han obtenido numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine de todo el mundo (Punto de Vista, Cinéma du Réel, Dokufest, D'A Film Barcelona, Unicorn Awards, Premios Goya) y han sido exhibidas en centros culturales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo de Arte Moderno de Viena, el Museo de Arte Contemporáneo de Moscú o el Museo del Hermitage en San Petersburgo, entre otros. En 2012 es uno de los cineastas invitados al Seminario Flaherty que se celebra en Nueva York. En 2013 recibe el Premio Ciudad de Barcelona por su película Ensayo final para utopía. Con Oleg y las raras artes obtuvo la Mención Especial del Jurado en Alcances, entre otros premios. En 2018 inicia un proyecto en dos partes sobre Carelia, un territorio repartido entre Rusia y Finlandia. Con la primera entrega, Carelia: internacional con monumento ganó Alcances el año pasado. Actualmente se encuentra preparando la segunda parte.

Así los días 25, 26 y 27 de septiembre, de forma gratuita y en abierto desde la plataforma online Festhome, Alcances ofrecerá las primeras obras de Duque: Iván Z (2004), Paralelo 10 (2005), Landscapes in a Truck (2006) y La constelación Bartleby (2007). Entre los días 28, 29 y 30 de septiembre podrán verse All You Zombies (2008), Life Between Words not in fixed reality (2008), Color perro que huye (2011), Ensayo final para utopía (2012); y entre los días 1, 2 y 3 de octubre estarán disponibles Primeros síntomas (2015), Las manos de Nastasia (2015), Oleg y las raras artes (2016) y Carelia internacional con movimiento (2019).

Compartiendo la consternación por la temprana desaparición de la cineasta paraguaya Renate Costa, fallecida a finales del pasado mes de junio en París, Alcances ofrece una pincelada de su obra como recuerdo y homenaje póstumo. Con esta intención el festival mostrará Cuchillo de palo los días 1, 2 y 3 de octubre en Festhome, su celebrado primer largometraje, coproducido por la barcelonesa Marta Andreu, un exhaustivo trabajo de investigación para dar con las listas policiales de la dictadura de Alfredo Stroessner que incluían a muchos homosexuales detenidos y torturados en Paraguay, entre ellos su tío, Rodolfo Costa.

La película, narrada en primera persona por la propia Renate, se estrenó en la Berlinale de 2010, y posteriormente pasó por festivales como Cannes, Praga, Montreal, La Habana, Helsinki, Málaga, Cracovia, Nantes, el BAFICI de Buenos Aires, el DocLisboa, recogiendo seis premios internacionales, así como la Caracola Alcances 2010. El certamen gaditano, del que fue jurado oficial en 2011, proyectará también el cortometraje Resistente los días 28, 29 y 30 de septiembre en Festhome, su último proyecto como directora, una obra producida por el CPH:LAB de Dinamarca en un proyecto que elige a diez directores del mundo y los une a diez directores nórdicos. Con ella fue la primera vez que la cinematografía paraguaya participaba en ese programa.