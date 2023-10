Adriana Ozores ('Galgos'): "Los actores no siempre tenemos la oportunidad de ser cocreadores con la dirección"

Aunque la premisa de la que parte Galgos, la lucha por el poder por parte de los herederos de una importante empresa familiar española, coloca al espectador en medio de una tensión constante cuajada de intrigas, ambición y estratagemas, el proceso creativo de la serie que en 2024 llega a Movistar Plus+ parece que ha estado recorrido por la generosidad y la confianza. Así, al menos, lo han transmitido algunos de sus artífices -los actores Adriana Ozores, Óscar Martínez y Jorge Usón y el director Félix Viscarret- durante la presentación de los avatares de la familia Somarriba este 8 de octubre en Cádiz, en el South International Series Festival.

"Los actores no siempre tenemos la oportunidad de ser cocreadores con la dirección, y es algo absurdo pensar que sólo hay una cabeza creando cuando nosotros somos la carne que vive todo. Y esta serie nos ha dado esa oportunidad", ha explicado Adriana Ozores (Carmina Somarriba en la ficción) agradeciendo a los directores de Galgos, Viscarret y Nelly Reguera, que hayan primado "el impulso actoral a la técnica". "Es una serie muy de actores", clavaría su hijastro en la ficción, el actor Jorge Usón, sobre esta ficción cuya primera temporada está conformada por 6 capítulos, el primero de ellos disfrutado por el púbico en preestreno este domingo en el festival de series.

Y es que, tal y como ha confirmado el director de Bajo las estrellas, la intención era la de "acompañar" a unos personajes y que "nada en la puesta en escena de dirección condicionara la libertad de la interpretación". "Incluso, a veces, -ha confesado- les pedíamos que hicieran algo inesperado para mantenernos a todos en alerta, que es el estado en el que ellos están, sin descanso, intentando nadar a contracorriente para ver cómo mantienen el control de su situación profesional y de sus vínculos familiares".

Un equilibrio difícil de mantener cuando esta empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil entra en crisis tanto por la inminente irrupción de la ley del azúcar como por la falta de liderazgo de su presidente, Emilio Somarriba (Luis Bermejo), hermano de Carmina (Adriana Ozores) y casada con Gonzalo Díaz (Óscar Martínez) que parece que junto a una de los cuatro hijos del matrimonio, Blanca (Patricia López de Arnaiz), ve el momento perfecto para hacerse con el control del Grupo Galgo.

"Recuerdo perfectamente el impacto que me produjo leer los guiones de Galgos porque no es nada habitual encontrarse con guiones tan inteligentes y tan bien arquitecturados en los conflictos y el universo en el que la serie nos quieren introducir. No, no es nada habitual leer guiones tan buenos y tan apetitosos para trabajar", ha insistido Óscar Martínez que también ha querido agradecir el trato "cálido" de unos directores "que aman a los actores; y eso tampoco es nada habitual", ha provocado la carcajada en la sala.

Buenos guiones -no en vano detrás de ellos está "el dreamteam" de profesionales del ramo, como ha calificado Viscarret a Clara Roquet, Francisco Kosterlitz, Pablo Remón y Lucía Carballal- del que todos los presentes han destacado su "fina ironía", que parece el tono de la serie y que invade "desde la puesta en escena al montaje", reconoce su director que utiliza dos cinematográficas expresiones para definir su convencimiento de rodar un proyecto que llegaba justo cuando había decidido tomarse unas vacaciones con su familia: "Esos eran mis principios (pero, cuando vi el equipo de guionistas) no me costó cambiarlos por otro" y, cuando se empezó a hablar de los actores para esos personajes, ya se convirtió en "una oferta que no podía rechazar".

"Es que el elenco es magnífico y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a él", se congratula Usón (Julián Somarriba) que describe a su personaje como al único que le sobra lo que a los demás les falta "amor y ganas de arraigarse" en una familia donde la sorprendente decisión que tomará su madrastra, Carmina Somarriba, ("ella va a hacer sufrir mucho pero también ella misma va a padecer mucho", adelanta Ozores) terminará por afilar el perfil más cruel de "esta familia ibérica" que "no está basada" en ninguna de las reales que existen en nuestro país, "pero sí se parece un poco a todas", vislumbra Viscarret.

Una familia paradigmática que centraliza un proyecto "muy buscado y muy querido" tanto por Movistar Plus+, según ha explicado la productora ejecutiva de la plataforma Susana Herreras, como por Buendía Estudios, tal y como ha refrendado Sonia Martínez Ruiz. "Queríamos hablar sobre familia, poder y ambición en un universo donde las líneas son muy delgaditas, donde igual cenas en casa y parece un consejo de administración, que el consejo de administración se parece a la comunión de la niña" ejemplifica Herreras que también pone en valor cómo un escenario pintado por "los cambios en los hábitos alimenticios y con la ley del azúcar" en ciernes les permitía "hablar de muchas cosas". "Entre ellas, introducir elementos de la contemporaneidad como el hecho femenino y cómo se entiende hoy la vida familiar. Creo que esta serie tiene todos los parámetros para que salga bien", ha vaticinado Martínez Ruiz.

Sinopsis de 'Galgos'

Carmina Somarriba (Adriana Ozores) y Emilio Somarriba (Luis Bermejo) son los herederos del Grupo Galgo, empresa familiar especializada en bollería, chocolates y alimentación infantil. La crisis del sector, la inminente llegada de la ley del azúcar y la falta de liderazgo de Emilio, presidente de Galgo desde que falleció su padre, hacen que la empresa no pase su mejor momento. Gonzalo Díaz (Oscar Martínez), marido de Carmina, después de muchos años trabajando al lado de Emilio tiene sus propios planes para la empresa, pero una decisión repentina e inesperada de Carmina provoca un terremoto familiar y empresarial que afectará también a sus hijos Blanca (Patricia López Arnáiz), Guzmán (Marcel Borràs), Jimena (María Pedraza) y Julián (Jorge Usón). La lucha por el poder les irá separando, y Carmina tendrá que elegir entre salvar la empresa o su familia.