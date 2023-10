"Y si no es la Atlántida lo que hemos encontrado en Cádiz, ¿qué es?"

"Tenemos investigada una cuarta parte de la extensión pero, si sigues las estructuras, te da justamente los dos kilómetros de diámetro, que es lo que equivale a los estadios que indicaba Platón que tenía la capital. También decía que había medio estadio entre los círculos concéntricos de la formaban, y medio estadio, 92 metros, es lo que hay entre los círculos. Decía que en la parte central, algo más elevada, es donde se situaba la acrópolis, y hay indicios también en la parte central del área que hemos encontrado de esa acrópolis. Todo está orientado perfectamente por el norte y por el sur en el sitio en que te dice Platón; todas las estructuras encontradas se ven que están hechas por la mano del hombre y los geólogos nos dicen que por la distancia a la que está de la costa, si hubiera sido habitable, tiene que tener unos 10.000 años. Así que, la pregunta es, y si no es la Atlántida lo que hemos encontrado entre Cádiz y Sanlúcar, ¿qué es...?"

Con esta atractiva reflexión Michael Donellan, director, y José Manuel Ávila, jefe de buceo y técnico de cámara, han presentado este 7 de octubre en el Palacio de Congresos de Cádiz Atlántica, la serie documental que mañana domingo se proyectará en el South International Series Festival basada en "7 años de investigaciones" que apuntan a que la legendaria civilización no es tan mítica como creíamos y que, además, se levantó en el Golfo de Cádiz.

"Si no es la Atlántida, desde luego, es algo mucho más interesante porque los hallazgos son sorprendentes. Pero es que es tomar el texto de Platón, ir leyéndolo y ver como coincide cada detalle de lo que hemos hallado", ha continuado Donellan que, confiesa, estudió arqueología pero nunca pensó que finalmente iba a dedicarse a la profesión sino "a lo que soy, realizador", aclara. Con todo, el americano ha trabajado en proyectos "en galeones hundidos y en excavaciones en Egipto" con sus socios ingleses, del sello Merlin Burrows, que fueron los que lo animaron a viajar a Andalucía en busca del imperio perdido de la Atlántida.

Al principio fueron viajes cada dos meses hasta que el realizador decidió quedarse en Sanlúcar donde trabó relación tanto con la arqueóloga Mercedes de Caso como con los buceadores José Manuel Ávila, Boris Martínez y Antonio Fernández que unos años antes, en una de sus inmersiones, habían dado con unas estructuras "nada habituales" en el fondo marino con el que llevan en contacto "desde hace 40 años". "Yo pongo el ejemplo que es como si tú en una cocina, en vez de cacharros, encuentras un alicante, quiero decir, algo que no debería estar ahí, algo que te descuadra, pues eso es lo que nos pasó", ha explicado Martínez sobre su primera impresión de "unos hallazgos asombros que tienen todas las similitudes con lo descrito por Platón", tal y como ha asegurado Claudia Hidalgo, productora ejecutiva de la serie que también ha asistido a la presentación comandada por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi.

"Cuando yo me uní al proyecto, este equipo espectacular ya llevaba dos años de investigaciones y no me pude sorprender más cuando me enseñaron lo que tenían. Igualmente, puedo decir que el resultado de la serie documental es magnífico, muy emocionante, yo me la he visto ya miles de veces y siempre lloro", confía Hidalgo que busca que "la gente vea" esta primera temporada compuesta por 3 capítulos y, entonces, "juzgue por sí misma" si Donellan y los suyos han encontrado la Atlántida.

De todas formas, ante el material "ingente" que los investigadores, protagonistas y también productores de Atlántica (Ingenio Films se llama su sello) han acumulado en cerca de una década, la serie documental tendrá a buen seguro 3 temporadas que esperan el interés de una plataforma para que llegue al gran público y, tampoco desdeñan, nuevos inversores y, por supuesto, "la implicación de las instituciones públicas", para continuar con la investigación científica y la producción documental.

En South Series, mañana domingo 8 de octubre, lo que se podrá ver es "un resumen de una hora de esta primera temporada conformada por 3 capítulos, pero creo que hemos conseguido recoger muy bien lo más importante", adelanta Donellan.

"La rueda de prensa no fue una estrategia de marketing"

Que hace una semana los hallazgos del grupo de buceadores y del investigador Michael Donellan se hicieran públicos en una rueda de prensa en Chipiona no es un hecho casual, no, pero tampoco "una estrategia de marketing de cara al lanzamiento del documental", ha querido aclarar Claudia Hidalgo.

"El equipo siempre ha separado la serie documental de la investigación y, de hecho, hacer esa rueda de prensa, que fue en Chipiona por gentileza de su ayuntamiento, es prueba de que antes de presentar aquí la serie se quiso comunicar lo que se había encontrado de otra manera", ha argumentado la productora ejecutiva sobre un la comparecencia en la que se informó a los medios de la aparición (en diferentes puntos de la costa entre Cádiz y Sanlúcar, se ha precisado este sábado) de unas grandes estructuras circulares concéntricas parecidas a murallas artificiales de 5 metros de alto que, según aseguraron, guardan similitudes con las descripciones que hizo Platón de la Atlántida.

En la presentación de Atlántica en South, el buzo Antonio Fernández también ha recordado, al igual que en Chipiona, que todo comenzó hace diez años cuando volviendo de una de sus exploraciones submarinas "el sónar de la embarcación detectó unas anomalías", marcaron el lugar de "muy poca visibilidad" y regresaron otro día para detectar "unas murallas" muy "especiales", de "ángulos rectos" y "nada parecidas a lo que habían visto hasta entonces".

Contactaron entones con los topógrafos e hidrógafos Sergio Aleu Ruiz y Alejandro Aleu Ruiz que se encargaron de realizar la planimetría de la zona arrojando resultados "espectaculares". Entonces fue cuando entró en juego Donellan y sus socios de Ingenio Films que ya trabajaban en otros puntos del mundo con "una tecnología satelitar" que viene a ser una especie de escáner que arroja imágenes de lo que, a simple vista, no podemos ver.

"También se informó a las autoridades, vino una arqueóloga de la Junta de Andalucía y nos dijo que iban a valorar el tema. Y hasta ahí es donde sabemos pero nos gustaría que nos dejaran dar unos pasitos más, seguir investigando, porque hasta ahora todo se ha hecho como marca la ley, con técnicas no invasivas, pero creemos que este hito merece que se siga investigando porque, como decimos como una especie de lema en el equipo, este descubrimiento podría cambiar la Historia", van aportando los miembros de Atlántica, al alimón.

Argumento de 'Atlántica'

En 2015, Merlin Burrows, un equipo de investigación con base en Inglaterra inició una expedición al sur de España tras un intrigante descubrimiento detectado por sus avanzadas tecnologías satelitales, con la colaboración de un equipo multidisciplinar de expertos internacionales y españoles.

Durante siete intensos años de meticuloso trabajo científico, más de cuarenta inmersiones y una serie de exhaustivos escaneos submarinos, han descubierto evidencia que parece reflejar cada detalle de los relatos de Platón sobre la Atlántida.