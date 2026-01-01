La vivienda en Cádiz, un problema de difícil solución

EN el conjunto de la provincia de Cádiz hay unas 10.000 viviendas de segunda mano puestas a la venta, según el cómputo de los principales portales inmobiliarios.

La cifra, aunque en un primer momento pudiese parecer alta, apenas serviría para atender la demanda que hay de pisos solo en Cádiz capital, tanto de segunda mano como de nueva construcción. Así que para el conjunto de la provincia la oferta existente queda muy lejana a la demanda.

La vivienda, la falta de ella y sobre todo sus precios desorbitados, ha vuelto a ser un año más uno de los principales problemas de la sociedad gaditana. Un problema que va creciendo como una bola de nieve, porque los precios, tanto en venta como en alquiler, siguen subiendo de forma imparable. Fue un problema en el año recien terminado, y lo seguirá siendo en el nuevo 2026.

Pendiente de los datos del mes de diciembre, 2025 ha experimentado una subida del coste de los pisos de un 14% en el conjunto de la provincia. Se ha alcanzado un coste de 2.229 euros el metro cuadrado, aunque en la capital se superan ya los 3.000 euros. La ciudad, así, se mantiene en el grupo de capitales más caras de todo el país, aunque aquí se soporte una renta media más baja. Los 2.229 euros provinciales se acercan además al récord de 2007, con 2.272 euros, en pleno boom inmobiliario. En la capital, por el contrario, se han superado las cifras de la burbuja inmobiliaria, sin que a corto o medio plazo se pueda prever una bajada del coste, o al menos una estabilización de los mismos.

Lo cierto es que la vivienda está dejando de ser un problema únicamente en la capital y se está extiendo por buena parte de las localidades de la provincia. Aunque ciudades como Puerto Real, El Puerto, Chiclana o Jerez cuentan con términos municipales muy amplios, donde poder construir cientos de viviendas, la ralentización en el sector de la construcción (subida de los costes de las obras, falta de trabajadores especializados, coste del suelo en muchas ciudades...) provoca que también en estas localidades comience a notarse una subida de los precios. No llegan a niveles de la capital, pero en muchos de sus barrios ya no se encuentran las ofertas de casas de otras épocas.

En Cádiz, donde la falta de vivienda alcanza cotas alarmantes que pueden provocar que la ciudad baje de los cien mil habitantes en el plazo de una década, el Ayuntamiento ha adoptado algunas medidas en los últimos meses, además de anunciar nuevas promociones de pisos pendientes de iniciarse.

Así, se ha aprobado la transformación de bajos comerciales que se encuentran vacíos desde hace años para uso residencial en determinadas calles de la ciudad. A la vez, se ha suspendido el otorgamiento de nuevas licencias para pisos y apartamentos turísticos, dedicándose todas las fincas para su conversión en viviendas.

La capital tiene pendiente la puesta en uso, presumiblemente también para nuevas promociones públicas, de antiguos colegios públicos ya cerrados, así como la siempre anunciada reordenación del polígono exterior de la Zona Franca.

La falta de sintonía entre los ayuntamientos impide que se tome un acuerdo común para poner en el mercado suelo a buen precio donde construir. Lo cierto es que Cádiz ya tiene agotado el suyo, mientras que San Fernando también va camino de llegar a esta situación. En lo que es la Bahía, donde se acumula una mayor problemática residencial, Puerto Real y Chiclana siguen contando con grandes espacios donde poder construir, especialmente la segunda de estas localidades que es, además, la única de la provincia donde su población sigue aumentando en lo que se refiere al crecimiento vegetativo.