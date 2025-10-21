Vigilancia en el Estrecho de Gibraltar de un patrullero de la Armada

Un patrullero de la Armada ha emprendido una nueva operación de vigilancia de espacios de interés nacional, que se centrará en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El Patrullero de Vigilancia en Zona (PVZ) Isla de León (P-83), perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima de Cádiz, ha partido de su base con el objetivo de "preservar la libertad de la navegación; vigilar el cumplimiento de la ley y la seguridad en la mar; proteger a la ciudadanía; y salvaguardar los intereses nacionales e internacionales, junto a las demás instituciones del Estado", han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Lo hace dentro de las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, que están encomendadas a las Fuerzas Armadas y con las que el buque de la Armada queda integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). Con estas misiones se realiza presencia naval, vigilancia marítima y control de los espacios de interés nacional en aguas de Ceuta y de las plazas españolas —islotes y peñones— del Norte de África.

Como han informado, las actividades de vigilancia se centran en áreas focales de tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Es en este tipo de operaciones donde también buques de la Armada están realizando seguimientos a buques rusos que atraviesan el Estrecho.

Salidas del buque durante el año para cumplir la misión

El patrullero Isla de León, al mando del teniente de navío Francisco Javier Morales Yedra, con una dotación de 18 marinos, se integra en el Mando las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ) y tiene su base en la ciudad autónoma de Ceuta. Habitualmente la misión de este patrullero es la vigilancia del mar territorial de Ceuta, protección de los pesqueros españoles en la zona, la observación de actividades en la zona del islote del Perejil y la vigilancia del tráfico de mercancías e inmigración ilegal. "Durante el año se realizan salidas aleatorias para llevar a cabo nuestra misión, con especial atención a las zonas fronterizas de Benzú y el Tarajal, e Islote del Perejil", apuntan en la web de la Armada.

Además de este buque, que toma su nombre de la Isla de León, que alberga a la ciudad de San Fernando; la Fuerza de Acción Marítima cuenta con otros barcos de la clase `Toralla´, que son Toralla (P-81) y Formentor (P-82), basados en Cartagena, y el Isla Pinto (P-84), con puerto en Melilla.

Sus principales cometidos son la vigilancia marítima y la presencia naval en los espacios de interés, contribuyendo así a la conducción de operaciones de seguridad marítima, además de apoyar a las autoridades civiles con responsabilidad en la acción del Estado en la mar.

Mando Operativo Marítimo (MOM)

Desde su sede en Cartagena, el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las OPVD. Estas operaciones permanentes son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de interés nacional, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 800 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.