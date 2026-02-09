La Guardia Civil rescata al propietario de la vivienda derrumbada en Alcalá de los Gazules
El desplome de la confitería La Playa afecta a una de las viviendas colindantes sin causar heridos
Derrumbe de la confitería La Playa de Alcalá de los Gazules
La Guardia Civil ha logrado sacar al propietario de la vivienda afectada por el derrumbe en Alcalá de los Gazules. El inmueble situado junto a la confitería La Playa, también afectada, colapsó la pasada noche. Por suerte, no hay que lamentar heridos por estos desplomes.