La Guardia Civil rescata al propietario de una vivienda derrumbada en Alcalá de los Gazules

La Guardia Civil ha logrado sacar al propietario de la vivienda afectada por el derrumbe en Alcalá de los Gazules. El inmueble situado junto a la confitería La Playa, también afectada, colapsó la pasada noche. Por suerte, no hay que lamentar heridos por estos desplomes.

