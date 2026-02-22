La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda estará este lunes en Grazalema para reunirse con alcaldes de la Sierra

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitará este lunes, 23 de febrero, el municipio de Grazalema, donde se reunirá con alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

La reunión tendrá lugar a las 11.30 horas en la Casa de la Cultura de la localidad y posteriormente, la vicepresidenta primera visitará varios negocios afectados por las últimas borrascas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado viernes el decreto que movilizará más de 7.000 millones de euros en ayudas para paliar los daños de las borrascas en Andalucía y Extremadura. La provincia de Cádiz será una de las más beneficiadas por este paquete de medidas, ya que todos sus municipios, 45 en total, han sido declarados zonas afectadas por una emergencia de protección civil.

El decreto prevé ayudas dirigidas a familias y hogares para más de las 12.400 personas que fueron desalojadas por los fenómenos meteorológicos registrados días atrás. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día, que será compatible con otras ayudas, como la de los daños en las viviendas.