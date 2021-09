En establecimientos como la Administración de Loterías Número 2 de Puerto Real, que regenta Lourdes Benítez, necesitan más de 600 euros mensuales para hacer frente a los gastos. “Nosotros, afortunadamente, ya tenemos el local en propiedad, por lo que no tenemos que hacer frente a un alquiler. De otro modo sería imposible”, dicen.

Los gastos que afrontan estos negocios son muchos por muy pequeños que sean. “La propia empresa pública nos exige seguros de unas determinadas características o una alarma de grado 3, la misma que tienen los bancos. A esto hay que sumar la obligatoria conexión a internet y los básicos de luz y agua. Hay que vender mucho para poder sobrevivir”, lamenta Lourdes Benítez. “A esto hay que sumar la cuota de autónomos que tenemos que pagar, pese a que las administraciones trabajamos exclusivamente para Loterías y Apuestas del Estado”, apunta.

"Eso la gente no lo sabe. Tampoco vamos a contarle a cada cliente la miseria de las comisiones que recibimos, pero ya estamos cansados después de 17 años de congelaciones". Lourdes, como la mayoría de loteros, está indignada. "No vamos a esconder que este es un gremio en el que no siempre hemos estado unidos", reconoce. Eso es palpable en la multitud de asociaciones que existen por todo el país. "Pero ahora vamos todos a una, a ver si así lo logramos", dice Lourdes mientras muestra un grupo de Whatsapp en el que hay cientos de loteros de Andalucía. "Esto no para en todo el día. La gente tiene muchas ganas de ir a la manifestación, que nos resulta muy complicado a los que estamos más lejos"