El curioso último toque de queda del estado de alarma: recogerse el sábado a las once y poder salir a las doce

La última noche con toque de queda antes del fin del estado de alarma creará una curiosa situación. A las 23:00 horas de este sábado, todos los ciudadanos tendrán que estar en sus casas, salvo causa justificada como trabajo o emergencias como se sabe, pero a las 24:01 de la misma noche ya no habrá ninguna norma que les impida estar en la calle.

El decreto de estado de alarma, que promulgó el Gobierno allá por el 25 de octubre del 2020, cumple su vigencia a las 00:00 horas del 9 de mayo, es decir en la madrugada del sábado al domingo. Coincidiendo además en pleno fin de semana, no sería extraño que muchos, sobre todo jóvenes, aprovecharan para volver a salir. Los bares no estarán abiertos, pero no se incumpliría la legalidad si se permanece en la calle.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anunció este jueves que Andalucía no podrá mantener el toque de queda al decaer el estado de alarma, como tampoco podrá cerrar la comunidad autónoma ni controlar el número de personas en las casas y espacios privados. Por eso pidió a los ciudadanos prudencia y a no bajar la guardia, porque el virus no desaparece aunque ahora Andalucía esté en mejor situación. "Si todo va bien, podríamos vivir el verano de manera más aliviada. Por favor, no metamos la pata bajando la guardia. Sigamos siendo prudentes", apuntó.

Las medidas sí se mantendrán en horarios y aforos de los distintos establecimientos, donde la Jnuta sí puede actuar. Así, los bares, aunque aumentarán sus horarios progresivamente, pueden abrir desde el domingo hasta las doce de la noche y las discotecas y el ocio nocturno puede empezar a abrir hasta las dos de la mañana. Eso sí, sin pistas de baile aún. Cádiz está en nivel 2 de alerta y sólo se podrá contar con esas zonas en nivel 1. Además tiene que ser en exterior y con mascarilla.