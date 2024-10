Cádiz/Ultimátum al PP en la Diputación de Cádiz. Y es, además, un ultimátum que no parece un brindis al sol a la vista de la contundencia con la que lo plantea Javier Vidal (La Línea, 1965), embajador del alcalde linense en la Corporación provincial, actual vicepresidente segundo de esta institución y, por lo tanto, socio de gobierno del PP. En esta entrevista este técnico especialista en Máquinas y Herramientas, ex sindicalista de CCOO, ex militante de IU, con una gran vinculación al mundo del baloncesto, concejal de La Línea 100x100 desde 2019 y diputado provincial desde marzo de 2022 siempre con responsabilidades de gobierno –antes con el PSOE y ahora con el PP–, deja muy claro que la residencia de ancianos de La Línea debe abrirse antes de que acabe este año, en cumplimiento del acuerdo de gobierno firmado hace ahora 15 meses. Si no es así, afirma categórico, el pacto con el PP en la Diputación gaditana estará acabado.

–Mayoría absoluta incontestable en La Línea y además con las llaves del gobierno en la Diputación de Cádiz. Es indiscutible que su partido, La Línea 100x100, es la envidia de todos

los gobiernos municipales de la provincia de Cádiz y de muchos partidos.

–Sí, somos la envidia, pero ojalá no lo fuéramos. Tenga en cuenta que La Línea 100x100 nace por el maltrato sistemático con que todos los gobiernos de todos los partidos han condenado a La Línea desde siempre. Desde el cierre de la frontera con Gibraltar hemos sido un municipio olvidado. La ciudadanía en La Línea se dio cuenta de eso, de que los partidos tradicionales no hacían nada por nuestro pueblo, y por eso nos dio su apoyo. Y nuestros buenos resultados son porque hemos trabajado mucho para cambiar nuestro pueblo. Por eso digo que sí, que somos la envidia de muchos, pero por desgracia. Si La Línea fuera una ciudad normal el panorama político sería otro.

–Lleva usted dos años y medio de diputado provincial y en este tiempo ya ha conocido a tres presidentes a los que ha apoyado como socio de gobierno: Irene García, Juan Carlos Ruiz Boix y ahora Almudena Martínez. Va usted camino de un récord.

–Bueno, es una experiencia y de todos se aprende. Nosotros teníamos una magnífica relación con Irene García, con Ruiz Boix no era tan fluida como debería ser, y ahora gobernamos con Almudena Martínez. De todo se aprende. Estamos aquí para trabajar por La Línea, pero también por la provincia.

–¿A La Línea 100x100 le preocupa mucho, algo o nada el resto de la provincia?

–La respuesta a esa pregunta está en el trabajo que venimos haciendo mi compañero Sebastián Hidalgo (el otro diputado provincial de La Línea 100x100 y vicepresidente quinto) y un servidor. Tenemos un pacto firmado con el PP en el que para nosotros lo más importante son los compromisos con La Línea. Eso es incuestionable. Y es un compromiso público que está ahí, que nace para combatir los desagravios que desde siempre ha sufrido La Línea y del que vamos a exigir su cumplimiento. Pero aparte de eso, y si se analizan los proyectos de la Diputación y los programas que se están llevando a cabo, creo que es visible que estamos trabajando mucho por el resto de la provincia. Nosotros no somos sectarios, damos la cara, intentamos ayudar a todos los municipios y apoyamos todos los proyectos que creemos que son beneficiosos, porque somos gestores y porque lo público hay que gestionarlo bien. No teníamos necesidad de dar este salto y de implicarnos en esto pero decidimos en su momento partirnos la cara por nuestra ciudad pero también trabajar por la provincia.

–En una entrevista publicada en este periódico a finales del pasado mes de junio su alcalde, Juan Franco, dijo textualmente: “Se nos acusa de drenar La Diputación en beneficio de La Línea, y es verdad”. ¿Se pasó con esa afirmación o la comparte usted al cien por cien?

–Mi alcalde es muy temperamental y muy efusivo en sus manifestaciones y a lo mejor... Bueno, yo creo que lo que intentamos hacer ver es que hemos venido a que se cumpla el pacto que está firmado pero que, aparte de eso, hemos venido también a trabajar por la provincia, y lo estamos demostrando. Estamos intentando que el pacto se cumpla para hacer de La Línea una ciudad normal, y si no es así, pues tomaremos las medidas oportunas.

–¿Cuánto dinero se lleva realmente La Línea de la Diputación?

–Pues lo que está en el pacto, que insisto en que es público y que busca acabar con los desagravios históricos que ha sufrido La Línea por parte de todas las administraciones. Lo que nos sorprende es que el PSOE critique esas inversiones para La Línea cuando ellos nos plantearon una oferta que si se cuantifica era incluso mejor que la del PP que teníamos sobre la mesa.

–¿Y qué les ofreció el PSOE? Sea más concreto.

–Lo que se habla en la mesa de negociación debe quedarse ahí. Pero veo a socialistas con mucha experiencia en esto que parece que están muy dolidos con nuestro pacto con el PP cuando la oferta de ellos fue muy, muy, muy atractiva. Tan atractiva era que hasta ultimísima hora no elegimos a nuestros socios. Al final nos decantamos por el PP porque creíamos que era lo mejor para La Línea y porque pesaban también las relaciones personales, y ahí nuestra relación con Ruiz Boix era casi inexistente. Pero la oferta del PSOE incluía un abanico de circunstancias que incluso beneficiaban más a nuestra ciudad e incluso a los dos diputados provinciales de La Línea 100x100.

–¿El PSOE les llegó a ofrecer la Presidencia de la Diputación?

–Bueno, hubo muchos ofrecimientos , se habló de muchas cosas, pero vamos a dejarlo en el ámbito de la negociación. Pero insisto en que fue una oferta muy atractiva.

–Después de 15 meses del pacto con el PP, ¿qué nota le pondría al gobierno de coalición en la Diputación de Cádiz?

–Creo que el pacto hay que mirarlo desde dos líneas. En la primera, en la del cumplimiento del acuerdo en sí, tengo que decir que el PP está siendo serio y está cumpliendo todos sus compromisos excepto uno que para nosotros es vital. Me estoy refiriendo a la residencia de ancianos de La Línea, un centro que ya está construido, cuya apertura está incluida en el pacto que firmamos con el PP, pero que sigue sin ponerse en servicio. En este punto le voy a ser muy claro: o esa residencia de ancianos entra en funcionamiento antes de que acabe este año o adiós al pacto con el PP. Al menos, si no se produce esa apertura, yo personalmente trasladaré a la asamblea de mi partido que el PP está incumpliendo el pacto que firmó con nosotros. Ahí no vamos a ceder porque hay mucha gente en La Línea y en la comarca esperando que ese centro entre en funcionamiento. Hace unos meses se nos trasladó que se iba a abrir, pero nada. Y este miércoles tenemos una nueva reunión que esperemos que sirva para desbloquearlo todo. Nos da igual si su gestión es solamente pública o si se subcontrata a una empresa, sólo queremos que se abra este mismo año y que funcione igual que lo hacen otras residencias de ancianos que gestiona la Diputación en el resto de la provincia.

–Pone usted una fecha y todo. Eso es un ultimátum en toda regla.

–Es que por ahí no voy a pasar. Insisto, esa apertura está recogida en el acuerdo que firmamos el año pasado y si no se abre daremos el pacto por incumplido. Esto ya se lo he dicho al PP.

Javier Vidal. ayer durante la entrevista. / Lourdes de Vicente

–Decía usted que el pacto con el PP había que mirarlo desde dos líneas. ¿Cuál es la otra?

–Pues que no entiendo que se debata tanto en los plenos sobre temas que no tienen que ver con la Diputación. Somos diputados provinciales y los gaditanos no se merecen que se pierda tanto tiempo en cuestiones de política nacional que no nos influyen y que no tienen recorrido. El resto de la gestión, bueno pues yo diría que avanza, aunque todo es mejorable. Nosotros vemos la gestión de otra manera, quizás porque venimos de gestionar La Línea como si fuera Cuba, con muy pocos recursos. Yo veo los recursos de la Diputación y si pudiéramos gestionarlos daríamos un vuelco a lo que se está haciendo ahora en la provincia.

–¿Ve a la presidenta de la Diputación asentada en su cargo?

–Eso es una valoración que tendrán que hacer o el PP o los ciudadanos cuando toque votar. Yo sólo puedo decir de ella que es una persona muy educada y con la que tengo una magnífica relación. Pero lo que nos preocupa es la gestión.

–El PSOE siempre habla de diferencias internas en el grupo de diputados provinciales del PP. ¿También las ve usted?

–Me hace gracia que eso lo diga el PSOE, porque los socialistas también tienen muchos gallos en su corral. ¿Hay diferencias internas en el PP? Pues claro que las hay. Pero también las hay en el PSOE y ahí está el ejemplo de cuando cayó Irene García para que entrara Ruiz Boix. A mí todo eso me parece una pérdida de tiempo y es un reflejo de la realidad de la política que hay en este país, basada en políticos profesionales que sólo buscan su sustento. Nosotros estamos por encima de todo eso.

–¿Las rencillas internas en el PP vienen motivadas por la gestión del alcalde de El Puerto, Germán Beardo?

–No lo sé, hay rumores sobre eso pero yo no estoy en las reuniones internas del PP. El alcalde de El Puerto tiene un perfil que es conocido aquí en la Bahía de Cádiz y no tanto en el Campo de Gibraltar. Nuestros interlocutores son la presidenta de la Diputación y ta y el vicepresidente primero (Juancho Ortiz). Con Beardo creo que sólo me he reunido una vez.

–Hubo dos decisiones de Beardo que generaron críticas. Una de ellas fue la subvención anual al Cádiz CF para la promoción turística de la provincia. ¿Qué opina usted?

–Entre una subvención y otra esta Diputación le da al Cádiz 1.350.000 euros cada año. Y yo, que estoy en la calle, que hablo con muchos alcaldes, que vengo del mundo del deporte, que sé de las carencias del deporte base en esta provincia, que veo cómo están las instalaciones deportivas en los pueblos, y que además he visto cómo se recortan los fondos para esas inversiones, pues sinceramente tengo que decir que no me gusta lo que se ha hecho. No creo que haya sido acertado y así se lo trasladé a la presidenta. Además, es una subvención para la promoción de una provincia que turísticamente ya está bien posicionada. Claro que hay que subvencionar al Cádiz, porque es la imagen de la provincia, pero tanto dinero a una sociedad anónima deportiva me parece excesivo. Por eso estamos trabajando para que eso no sea así, porque entendemos que ese dinero debe ir a los municipios pequeños, a programas de equipamientos deportivos o a otros equipos de la provincia que también están en competiciones nacionales.

–El alcalde de El Puerto también le cedió al Cádiz CF una parte de las instalaciones de El Madrugador, en el municipio portuense, que pertenecen a la Diputación. ¿Apoya usted esa iniciativa?

–Hace años en El Madrugador se hizo una gran inversión para convertirlo en un centro de referencia de la excelencia turística. Son unas instalaciones magníficas en un entorno privilegiado y, sinceramente, no me parece que la cesión que se ha hecho al Cádiz sea la fórmula más adecuada. Incluso creo que estamos poniendo en peligro los fondos europeos. Lo tendrán que decir los técnicos pero si esos fondos eran para potenciar el centro de excelencia y ahora se destinan a otra cosa cambiando el objeto social, a lo mejor es algo que no es muy legal. Entiendo que eso no se puede hacer y lo defenderé hasta la última instancia, incluso con mi voto en el pleno. Nosotros apostamos por que El Madrugador siga siendo un centro de excelencia y que sirva para crear empleo, formar profesionales y que se doten esas instalaciones para traer riqueza. En cambio se lo cedemos gratis al Cádiz y tengo entendido incluso que hasta hay jugadores de ese equipo residiendo allí.

"Con la cesión de El Madrugador al Cádiz creo que estamos poniendo en peligro los fondos europeos"

–Por lo que veo son varios los puntos de fricción que tienen ustedes con sus socios del PP.

–Sí, pero eso es lógico porque somos dos partidos diferentes con intereses diferentes. No son fricciones que produzcan ruptura pero sí se producen sobre temas que para nosotros son muy importantes. El PP sabe que tiene que cumplir lo que pactó, venimos de un anterior gobierno en el que el PSOE incumplió cosas que estaban pactadas y ello fue uno de los motivos de la no renovación el acuerdo. Ahora nuestro objetivo es cumplir lo pactado con el PP. Porque si no es así, tengo muy claro que el apoyo de La Línea 100x100, o al menos el mío, no lo van a tener. La Línea no se puede permitir más abandono. Tenemos una fuerza que nos la han dado los ciudadanos y la vamos a usar para hacer de La Línea un municipio normal.

–¿El PSOE se puede ilusionar con una moción de censura en la Diputación de Cádiz?

–El PSOE se puede ilusionar con lo que le dé la gana, pero nosotros no estamos hablando de una moción de censura. Queremos que se cumpla lo pactado y si no es así, pues habrá que buscar quién nos lo garantice.

–¿Qué hay de cierto en que La Línea 100x100 está barajando la posibilidad de liderar una coalición o federación de partidos independientes?

–Hay otros partidos 100x100, como en San Roque, Los Barrios, Algeciras... y mantenemos muy buenas relaciones con partidos independientes que están gobernando ahora en Tarifa, Conil, Chipiona, Arcos, etc. Digamos que La Línea 100x100 ha llamado la atención por nuestra forma de cambiar las cosas, por estar en la Diputación, por sentirnos gaditanos, y pensamos que a lo mejor nuestro modelo se puede replicar al conjunto de la provincia. Como le he dicho antes estoy cansado de políticos profesionales y de debates que no nos aportan nada. A mí me preocupan más los atascos en La Línea, los problemas en los accesos al puerto de Algeciras, la frontera con Gibraltar, el abandono industrial en toda la provincia, que no exista un plan de reindustrialización serio, o que no se impulse más a una comarca con tanto potencial como es la Sierra de Cádiz. Quedan aún tres años para las elecciones municipales, no hemos tomado aún una decisión pero estamos hablando con muchos partidos. El municipalismo existe, es un movimiento muy fuerte y estoy convencido de que el modelo que representan el PP y el PSOE está caduco en esta provincia. Y no digamos ya el de los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha. Yo es que creo que a la provincia de Cádiz nadie la escucha porque todos los políticos profesionales tienen por encima un partido y no pueden anteponer los intereses de su pueblo a los de sus siglas. A los políticos de los partidos tradicionales les falta valentía y a esta provincia le falta un partido al que no le importe estar molestando a los que gobiernan en Madrid y en Sevilla.