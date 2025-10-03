El TSJA ratifica la pena de 19 años al hombre condenado por violar y maltratar a su madre de 83 años en Chiclana

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a 19 años de prisión por violar y maltratar a su madre, de 83, con quien vivía en su domicilio de Chiclana.

La sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia recoge como hechos probados que R.C.D, de 48 años a la fecha de los hechos, convivía con su madre, de 83, en la misma vivienda, ubicada en la localidad de Chiclana. La mujer tenía reconocido el grado 1 de dependencia, lo que le daba derecho a percibir ayuda de terceras personas para su aseo personal, así como para limpiar su habitación y el baño.

Por ello, los martes y los jueves, durante una hora, dos auxiliares acudían al domicilio familiar, "si bien durante su estancia las trabajadoras estaban permanentemente controladas por el hijo, que no permitía que estuvieran a solas con la víctima, ni tan siquiera en el momento del aseo personal", precisa la resolución judicial. "Exigía que la puerta del baño permaneciera siempre abierta y se negaba a que hicieran la cama y a que pusieran la lavadora con su ropa", añade.

En este ambiente "infernal y de terror", prosigue el relato de hechos probados, el hijo le decía constantemente a su madre que "se callara la boca, que el que mandaba allí era él". De hecho, no la dejaba hablar con las auxiliares y llegó a gritarle un día en presencia de las mismas: "Te voy a dar una patada y te voy a arrancar la cabeza".

"Además de este clima de dominio y miedo por el que la anciana se encontraba disgustada, cohibida y triste, el procesado propinaba con frecuencia golpes a su madre que le provocaban hematomas en brazos y piernas que no precisaban de asistencia médica", expone la sentencia.

Asimismo, "aprovechando su fragilidad y su imposibilidad de defenderse, la desnudaba para penetrarla" en repetidas ocasiones. Concretamente, la noche del 22 de mayo de 2022 el ahora condenado "utilizó la violencia" para violarla, lo que le provocó "una herida sangrante en la vagina", entre otras lesiones. Al día siguiente, la víctima presentaba "multitud de hematomas y excoriaciones consecuencia de los golpes propinados por su hijo en distintos momentos".

Según expone la resolución del TSJA para desestimar las alegaciones presentadas por el condenado y ratificar la sentencia de primera instancia de la Audiencia, una de las auxiliares, al encontrar sangre en la ropa interior de la víctima, preguntó qué le había pasado y la mujer le hizo indicaciones de que era responsabilidad de su hijo. Esta afirmación quedó corroborada por un informe de la médico forense que realizó un examen ginecológico a la anciana, a partir del cual detectó semen del hijo.

Tras advertir al servicio de Ayuda a Domicilio, se avisó a emergencias 112 y a Guardia Civil, lo que derivó en una investigación que terminó con el hijo juzgado y condenado a 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual con prevalimiento y víctima especialmente vulnerable. Además, la Audiencia decretó tres años de prisión por un delito de malos tratos habituales sobre ascendiente y un año de prisión por un delito de lesiones leves en el ámbito de violencia doméstica con el subtipo agravado de convivencia en el domicilio común.