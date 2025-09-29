Hasta tres accidentes de tráfico este domingo en la A-384 en la Sierra de Cádiz, una de las carreteras más peligrosas de la provincia

Una de las carreteras más peligrosas de la provicia de Cádiz, la A-384, en la Sierra de Cádiz, registró este domingo hasta tres accidentes entre la tarde y la madrugada que obligaron la intervenciones de servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Los tres se produjeron en zonas muy cercanas de la carretera, a la altura de Olvera, entre los kilómetros 50 y68.

Según han informado desde bomberos, el primero se produjo en torno a las 19.00 hora en el kilómetro 50, por choque frontolateral entre dos vehículos, en el que efectivos del parque de Olvera ayudaron a salir a una persona retirando una puerta.

Ya por la noche, a las 23.55h en el kilómetro 68, se intervino por salida de la vía de un turismo que queda volcado y ayudamos al conductor a salir.

Esta madrugada, a las 03.05h en el kilóemtro 58, un vehículo se salió de la vía, con la amenaza de caer por un terraplén. Los bomberos aseguraron el coche para poder sacar a las personas por las puertas traseras antes de la caída.

Un turismo accidentado en la A-384, cuyos ocupantes fueron rescatados. / C.B.P.C.

La petición para una mejora de esta vía y su desdoble es costante desde la Sierra de Cádiz. Se quejan del drámatico estado de muchos puntos en una vía que conecta a los pueblos de la comarca y que soporta unos 10.000 vehículos diarios.

Otra demanda que los usuarios de las vías de la Sierra piden es que se haga un continuo mantenimiento de estas carreteras, que en muchos tramos son estrechas y con muchas curvas, que dificultan la visibilidad y que se han convertido en puntos negros para la circulación. Incluso, algunos de esos nudos negros se han quitado a golpe de tragedias muy dolorosas.