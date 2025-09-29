Un accidente de tráfico y 3 kilómetros de retenciones complica la salida desde Sevilla hacia Cádiz por la AP-4

Un día de mucho tráfico en la AP-4.

El vuelco de una furgoneta registrado este lunes en la autopista A-4, a la altura de Bellavista (Sevilla) y en sentido Cádiz, ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros desde primera hora de la mañana, aunque no se han producido heridos.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el accidente ha complicado la salida de la capital hispalense.

Por su parte, fuentes de los Servicios de Emergencias 112 han confirmado a esta agencia que el accidente se ha producido en el kilómetro 549.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que han atendido la incidencia y trabajan para restablecer la circulación en la zona.