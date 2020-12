La trebujenera Aurora Ruiz, en 'MasterChef Junior 8'

Una semana después de acabar la quinta promoción de los famosos, La 1 enlaza su noche talismán de los martes para que compitan los pequeños. MasterChef Junior 8 arranca a las diez con una niña gaditana entre la selección final de este curso. La gala de presentación concluirá a la una de la madrugada. Para que la vean los pequeño RTVE remite a su web y a la redifusión matinal de los fines de semana. Las entregas acompañarán en las vacaciones. El formato de Shine mantiene a su jurado, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, que en la edición especial de Abuelos que se estrenará próxima a las fechas navideñas será relevada por Loles León. El programa empieza a probar roles entre los supervisores del espacio para indagar en fórmulas futuras.

Por lo pronto hoy tocan de nuevo los niños que ya han demostrado en otras ocasiones el nivel y brillantez que pueden alcanzar. Del casting celebrado en Sevilla ya se apreciaron platos de primer nivel entre los aspirantes. Estos son los tres andaluces que aspirarán a lucir el título de MasterChef:

Aurora, nueve años, de Trebujena, Cádiz. El perfil que de ella publica el propio programa en la página web de RTVE indica que “su plan gastronómico preferido es quedar con sus amigas a comer después de un buen baño en la piscina”. “Sus platos favoritos son el puchero y la tortilla de patatas de su abuela”, añade.

Antony, de Marbella, diez años. "El filete empanado es su plato favorito, y también tiene muy claro lo que no le gusta: las lentejas", es la presentación que hace de él el espacio. Y Nicolás, once años, de Sevilla. "Empezó a cocinar junto a su hermana y su madre y ahora no hay quien le saque de entre los fogones. Su plato favorito es el solomillo acompañado con unas patatas al horno". Entre los aspirantes destacan dos gemelas de Barcelona, Gina y Nina, y el más pequeño de todos, Javier, de 8 años, procedente de Valladolid.

En la primera prueba de esta noche los aspirantes tendrán que trabajar con productos de la huerta para cocinar un plato con frutas y hortalizas como elementos centrales. En este desafío contarán con la visita de la actriz Silvia Abril, duelista de MasterChef Celebrity 2; Luna, de MasterChef 8; y Albert, finalista de MasterChef Junior 7.

La prueba de exteriores será en el Zoo de Madrid, donde los participantes han de elaborar un menú para un centenar de comensales. Entre los platos que han de elaborar los equipos se encuentra pasta frutti di mare o pollo a la plancha con yuca frita. La correcta alimentación y los hábitos saludables es una de las constantes de la temporada y se incidirá más en el mensaje para los jóvenes espectadores.

La gala eliminatoria será con Florentino Fernández, duelista la semana pasada en el Celebrity y su chef formador, Toño Pérez, de Atrio en Cáceres, dos estrellas.