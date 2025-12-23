Transportes adjudica el proyecto de mejora del enlace entre la AP-4 y la A-4 en Puerto Real

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 1,34 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y construcción para la mejora y acondicionamiento del enlace entre la AP-4 (kilómetro 101) y la A-4 (kilómetro 658), en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz. El anuncio de la adjudicación de este contrato, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El nudo actual conecta hasta cuatro carreteras y el objetivo de la actuación, que cuenta con 43,1 millones de euros de presupuesto aproximado (IVA incluido), es introducir modificaciones en el nudo que faciliten una comunicación más directa de las confluencias de la A-4 y AP-4, adoptando la geometría a los niveles de servicio requeridos y a los estándares de normativa vigentes, para mejorar las condiciones de la seguridad vial.

Desde allí se conectan ahora la carretera local CA-3113, de Puerto Real a La Ina, de titularidad de la Diputación provincial de Cádiz, con origen en el enlace de la A-4; la carretera autonómica A-408, de Puerto Real a A-381, de titularidad de la Junta de Andalucía, con origen en el enlace con la A-4 (Puerto Real); la autovía A-4 de la Red de Carreteras del Estado y la autopista AP-4 de la Red de Carreteras del Estado.

Según han apuntado, las obras objeto del proyecto son las siguientes: