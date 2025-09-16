La trampa de los pisos baratos en Cádiz: "¡Atención, solo inversores!"

La vivienda en Cádiz se ha convertido en un lujo (al igual que en toda España). Los precios hacen que comprar sea un sueño. En mitad de esa especulación, surgen pisos y casas baratas respecto al coste medio. Sin embargo, todas tienen un truco, una trampa: están ocupadas o son de nuda propiedad. En definitiva, casi todos los pisos asequibles del mercado en Cádiz son de destino incierto para el comprador. Adquisiciones de riesgo que se presentan como "inversión" por parte de los vendedores. Nada menos que el 2,2% de pisos y casas ofertados en portales como Idealista en la provincia de Cádiz están ocupados.

Esta es una tónica que se repite, sobre todo, en las ciudades más pobladas, las que presentan mayor demanda de compra. Mensajes al inicio de la oferta como "¡Atención, solo inversores!" se encargan de disuadir al comprador necesitado de verdad, el que busca un hogar. Por el contrario, se recibe con los brazos abiertos al que ve en el mercado inmobiliario una forma rápida de lucrarse. De esta manera, los vendedores buscan a compradores sin nada que perder, dispuestos a comprar una casa que ni siquiera pueden ver antes. Toda una incógnita difícilmente asumible para una familia. De las más de 11.000 casas disponibles en Idealista, 243 presentan estas condiciones complejas.

Pese a que la mayoría de estos inmuebles en la provincia gaditana presentan precios bajos, hay casos curiosos en los que se piden hasta más de 500.000 euros. Es el caso de un chalet en Jerez en la zona de Montealto. En el anuncio se advierte que "las fotografías del interior y las características del activo, pueden no ajustarse al estado actual". Un mensaje muy habitual en casi todos los anuncios de pisos ocupados. También se advierte que no es "apta para compradores que requieran financiación hipotecaria". Por lo que el comprador interesado deberá abonar al contado, algo al alcance de muy pocas persona de nivel medio de ingresos. Otro punto a destacar es que muchos de esos inmuebles presentan un estado ruinoso en el que el coste de reformas es alto.

Más de 200 casas ocupadas en venta y más de 30 de nuda propiedad en Cádiz

La casa ocupada más cara en la provincia gaditana es esta de Jerez que rompe todos los esquemas. En el lado contrario, en la más barata, está un estudio en el barrio de Santiago de Jerez por solo 8.000 euros. Este ejemplo concreto ni se presenta como oportunidad de inversión al no aportarse ni datos de metros cuadrados ni de equipamiento del inmueble. Las viviendas ofrecidas a precio más bajo coinciden que se sitúan enJerez, Algeciras o La Línea. Las viviendas ocupadas más baratas tienen un coste de entre 10.000 y 45.000 euros. También destaca la presencia de un piso ocupado en el barrio de Bahía Blanca en Cádiz, otro de los puntos más prósperos de la provincia. A cambio de 399.000 euros, sin garantías de su estado, se permite "la oportunidad de vivir en en una de las mejores zonas".

La proliferación de este tipo de ofertas es tal que tanto Idealista como Fotocasa ya tienen activa una etiqueta para buscar por "Ocupado ilegalmente" o "Nuda propiedad". Los expertos cuentan que los riesgos de comprar una casa ocupada son grandes por todo lo que supone. Echar a los ocupantes puede demorarse en el tiempo por plazos legales. Otra opción es la negociación entre particulares de ofrecimiento de dinero a cambio de que estos abandonen la vivienda.

Por otro lado, están las casas o pisos de nuda propiedad. En la actualidad, se venden 34 viviendas con estas características en el conocido portal inmobiliario. Un piso de nuda propiedad es aquella en la que se obtiene la propiedad pero quien sigue usándola es el usufructuario. Es una inversión a largo plazo ya que queda a la espera de que la persona que vive en el inmueble fallezca o decida dejar de vivir en el piso. El coste de los inmuebles en estas condiciones son mayores al entenderse que no tienen un grado de incertidumbre tan elevado. La vivienda de nuda propiedad más barata está en La Línea de la Concepción a un precio de 33.000 euros mientras que la más cara es un chalet en Tarifa por más de 800.000 euros.

Las otras formas de adquirir viviendas con ciertos descuentos son aquellas con cargas o las que se subastan. Estas últimas también son para inversores sin prisas o que no quieran que el inmueble comprado sea su domicilio, ya que es una operación que puede demorarse en el tiempo.