Los tramos de carreteras más peligrosos de la provincia de Cádiz

Dos tramos de carreteras de la provincia de Cádiz aparecen entre los más peligrosos del país. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha localizado estos puntos dentro de la Red de Carreteras del Estado, actualizando los datos con los que contaban hasta ahora. El estudio destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023), el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (82), sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' y algunos de ellos corresponden a la provincia.

En total, son 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizados en 71 vías de 45 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio analizado, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En ellos se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas. El estudio aclara que sólo analizan en esta ocasió las carreteras gestionadas por la Administración Central, sin incluir las gestionadas por las comunidades y las diputaciones, que en el caso de Cádiz también cuenta con vías que suelen aparecer en las listas de siniestralidad.

Los puntos negros en Cádiz de las carreteras del Estado

En Cádiz aparecen dos tramos en este ranking, que se sitúan en la carreteras nacionales N-340 y la travesía N-351. En el segundo de ellos, entre La Línea y Gibraltar, incluso el índice de peligrosidad medio obtenido está por encima de la lista anterior.

El kilómetro 6 de esta carretera multicarril, que soporta una media de 24.779 vehículos diarios, acumula un índice de peligrosidad en esos cinco años de 119,6 (82 es la media). En este tiempo ha acumulado 59 víctimas entre fallecidos y heridos y un total de 48 siniestros en los que ha habido al menos una persona herida.

Otra vía que suele aparecer en estas listas, la N-340, lo hace también en esta de puntos negros en el kilómetro 81, en Tarifa, ya señalizado como un tramo donde hay concentración de accidentes. Con un índice medio de peligrosidad de 91,1 ha bajado respecto al estudio anterior, aunque entre en esta lista en el puesto número 238 de los 270 tramos con más siniestralidad. En los años analizados acumula 13 accidentes con al menos un herido y 20 víctimas entre heridos y fallecidos.

De hecho, es en este lugar donde la DGT ha instalado uno de nuevos radares, que desde septiembre están empezando a multar.

Desde la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) destacan que tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico pero señalan que "el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial". "Si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones", apuntan.

Si miramos los últimos datos, estos puntos aparecen también en los informes de la Dirección General de Tráfico (DGT), atendiendo al número de accidentes, y que en este caso incluyen a todo tipo de carreteras (ya sea del Estado, autonómica y de la Diputación). Las diez carreteras con mayor número de siniestros, según cifras de 2023 en la provincia de Cádiz son: