Los radares de Cádiz que empiezan a multar desde este septiembre en las carreteras: esta es su ubicación

Cuatro radades se suman a la lista de dispositivos que controlan la velocidad en las carreteras de Cádiz desde este mes de septiembre. Tras una fase de prueba en la que estos avisaban de los excesos, desde este 1 de septiembre los conductores que superen los límites serán multados.

Según informó Tráfico, se pusieron en marcha cuatro nuevos radares de tramo coincidiendo con los desplazamientos de agosto. De hecho, se avisaba en los paneles informativos y mediante señalización vertical de la existencia de esos controles de velocidad. Eso era en agosto, ahora en septiembre, directamente se procederá a la sanción. Durante el período de prueba la DGT ha optado por comunicar a los conductores negligentes vía carta informativa sobre el exceso de velocidad pero sin quita de puntos ni multa económica.

Los nuevos radares de tramo se ubican en la A-48 en Chiclana, en la N-340 en Tarifa y en la A-7 entre San Roque y Algeciras. Previamente, ya había dos de este tipo en la provincia, uno en la CA-35, en el puente de la Constitución de Cádiz y otro en la CA-33, autovía que une Cádiz con San Fernando. El funcionamiento de un radar de tramo consiste en calcular el tiempo que tarda de media en recorrer cierta distancia. Para ello, se hace una fotografía al inicio y al final del tramo. Así que superar esa velocidad media supone multa.

Dónde están los nuevos radares de tramos que multan desde el 1 de septiembre

N-340 Desde Tarifa hacia Facinas, entre el punto kilométrico 80+650 C hasta el punto kilométrico 79+400 D.

Desde Tarifa hacia Facinas, entre el punto kilométrico 80+650 C hasta el punto kilométrico 79+400 D. Autovía A-48. En Chiclana dirección hacia el cruce de Tres Caminos en el punto kilométrico 5+680 D hasta el punto kilométrico 4+000 D

En Chiclana dirección hacia el cruce de Tres Caminos en el punto kilométrico 5+680 D hasta el punto kilométrico 4+000 D Autovía A-7 Desde San Roque hacia Algeciras, entre el punto kilométrico 1106+290 C hasta el punto kilométrico 1107+540 C.

Desde San Roque hacia Algeciras, entre el punto kilométrico 1106+290 C hasta el punto kilométrico 1107+540 C. Autovía A-7 Desde el Polígono Industrial de Guadarranque hacia San Roque, en el punto kilométrico 1109+350 D hasta el punto kilométrico 1107+340 D

Cuáles son los radares de Cádiz que más multan

El informe más reciente de Automovilistas Europeos Asociados cifra en 135.160 las denuncias interpuestas por los radares fijos que más multan en la provincia de Cádiz. A continación se indica su localización, el número de denuncias realizadas en 2024 y la diferencia respecto a las que se pusieron en 2023.