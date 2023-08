Chiclana vibra de emoción con la música de Tom Odell

Como penúltima fecha en España dentro de su actual gira, el cantante y compositor británico Tom Odell quiso recalar en la noche de este miércoles en el poblado marinero de Sancti Petri, donde el público esperaba impaciente poder adentrarse en sus composiciones, llenas de talento y gran sensibilidad.

El artista presentó dentro del cartel de Concert Music Festival el contenido de su quinto y más reciente disco, titulado Best day of my life, y algunas otras melodías que han ido impregnando su exitosa trayectoria desde que debutara en 2013, con tan sólo 22 años. En su primera visita a Chiclana, Tom Odell hizo vibrar los corazones del público con sus emocionantes interpretaciones.

Tras el recital del británico, CMF acogió la sesión de DJ Nano, que puso a bailar a la audiencia con el espectáculo llamado Oro Viejo.