Un tiroteo en Barbate acaba con dos presuntos narcos heridos de bala

Una operación contra las organizaciones que se dedican al petaqueo del narcotráfico que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles ha acabado con un tiroteo en el que dos presuntos narcos han resultado heridos de bala, uno de ellos en una mano y otro en una pierna. De igual manera, uno de los guardias civiles participantes en dicho dispositivo policial ha resultado herido en un hombro al volcar el quad en el que realizaba una persecución. Los hechos han tenido lugar en la zona del río, cercana a la depuradora de la población.

La localidad de Barbate fue noticia ayer después de que la Guardia Civil desmantelara un activo punto de venta de droga, de los más importantes de la provincia, y detuviera a cinco personas, entre ellas su principal cabecilla, El Benito, un histórico narco con multitud de antecedentes.

Tras la marcha de las borrascas parece que las organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes quieren recuperar el tiempo perdido y se están preparando para retomar sus actividades ilícitas cuanto antes, para lo que necesitan surtirse de gasolina y otros efectos logísticos.