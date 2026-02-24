La caída del Benito, el narco amante de los quads que reinaba en La Breña

Por la Breña no se mueve un conejo sin que al Benito le llegue el soplo. Ha tejido una red de informantes tan amplia que es imposible acercarse a sus dominios sin que alguno de sus pajaritos suelte un cucurrucucú paloma. Quizá por eso los agentes de la Guardia Civil de Barbate que llevaban tiempo vigilándolo decidieron programar el adelante mis valientes para una hora poco habitual en este tipo de intervenciones: las cuatro de la tarde. Así que el pasado 19 de febrero, mientras que Juan y Medio entretenía al paisanaje, tres vehículos camuflados llegaron hasta el bloque número 5 de la Barriada La Breña dispuestos a montar jarana. Los agentes sabían que tenían que moverse con rapidez porque al Benito pronto le llegaría un grito de agua de alguno de sus pavarottis. Y así fue. Hasta el punto que ni siquiera se pudo cerrar el cerco policial. No había tiempo. Los agentes se lanzaron contra la puerta enrejada del bajo y se encontraron al Benito, a su primo Manolo, a su novia y a otros dos colegas en plena faena. Rodeados de polvo blanco como en una pastelería. Más de 3,2 kilos de cocaína pura, 1,2 kilo de heroína, cientos de dosis se distintos tipos de drogas listos para su venta, 154 bellotas de hachís de 10 gramos cada una con el escudo del Betis, cinco kilos y medio de marihuana, unas 1.000 pastillas de un popular medicamento potenciador de la sexualidad masculina, más de 5.000 euros en efectivo, una pistola con varias cajas de su munición, quads, motocicletas y patinetes eléctricos, la mayoría sustraídos, y todo el material necesario para cortar la droga, empaquetarla y distribuirla. Además de la pistola, los agentes encontraron otras armas, como una ballesta, dos rifles de aire comprimido, una katana y un machete en su funda. Todo listo para repeler posibles vuelcos.

El Benito, nacido en Barbate hace 38 años, tiene una lista de antecedentes amplísima y de lo más variopinta que arrancó en 2011. No sólo hay delitos por narcotráfico sino también por agresiones, amenazas, resistencia a la autoridad, conducir sin carnet o robo con violencia. Aunque su hábitat predominante es Barbate, en ocasiones ha extendido su ámbito a localidades vecinas como Chiclana o Conil.

La investigación de esta organización criminal era muy compleja para los guardias civiles, ya que a la propia complejidad de la barriada y sus vecinos, se unían las medidas de seguridad que adoptaban, en la que se integraban una legión de adictos, que realizaban funciones de aguadores dispuestos siempre a alertar de la posible presencia policial, además de cambios constantes de los medios de comunicación, variedad y cambio constante de vehículos e itinerarios, y seguridad en el propio puno de venta, cuya entrada estaba protegida por hasta tres puertas consecutivas, además de ser conscientes de que tenían en su poder al menos un arma de fuego real.

Parte de lo incautado.

La cantidad de droga incautada en el domicilio del principal cabecilla de la organización lo convierte en uno de los puntos de venta de drogas más potentes de toda la provincia. De hecho, normalmente en este tipo de narcopisos no suele haber tal cantidad de droga. Algunos incluso la esconden en otros lugares, de donde la van sacando en pequeñas cantidades para evitar precisamente un palo de las dimensiones que ha alcanzado este en Barbate.

Una operativa completa

La operativa montada por este presunto narcotraficante era tan “completa”, según los agentes, que abarcaba, prácticamente, toda la casuística relacionada con este submundo, llenando de puntos su zona de influencia, a los que pagaba con dosis, realizando vuelcos sumamente violentos, aceptando todo tipo de mercancía robada como pago por las dosis, e incluso alquilando a organizaciones vehículos robados para trasladar los alijos desde la playa a las guarderías, y aceptando estupefacientes por estos servicios prestados.

Porque el trasunto de la historia es que esta zona de Barbate sigue siendo una de las preferidas para alijar en la costa jandeña. Hablamos sobre todo de la playa de Marisucia, en los Caños de Meca, que corre perpendicular al faro de Trafalgar. Desde sus dunas la droga es transportada rápidamente hacia los pinares de La Breña, por donde algunos traficantes se mueven con la soltura de pilotos de motocross. Si los pinos de La Breña contaran lo que han visto sus agujas se podría escribir todo un tratado sobre el narcotráfico en el Sur en las últimas cuatro décadas.

El operativo culminó con la detención de cinco personas, aunque sólo dos, el Benito, como principal cabecilla de la red, y su lugarteniente, han ingresado en prisión. Los agentes han traslado a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz la situación en la que se encontraba el menor de edad hallado en la casa en el momento de la intervención y que convivía en el piso donde se vendía la droga con total tranquilidad. Quizá ese sea uno de los grandes problemas del narcotráfico en la provincia, su normalización desde la infancia.