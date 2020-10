El tinto Vara y Pulgar y la manzanilla Aurora, entre los 20 vinos más destacados para el ‘New York Times’

El diario estadounidense New York Times ha destacado a dos vinos de la provincia de Cádiz entre los veinte mejores caldos del mundo por menos de 20 dólares. Concretamente, el crítico Eric Asimov ha seleccionado por segundo año consecutivo al tinto Vara y Pulgar de 2015, vino de la Tierra de Cádiz elaborado por la Compañía de Vinos del Atlántico, y a la manzanilla Aurora, de la empresa sanluqueña Bodegas Yuste.

Asimov recuerda que ya destacó el tinto Vara y Pulgar en su listado del año pasado. “Tenía muchas ganas de volverlo a catar porque es muy inusual. Procede de la región de Cádiz, en el sur de Andalucía, que es más conocida por sus jereces que por sus tintos. Este vino está elaborado a partir de la uva tintilla de Rota, que es conocida en el resto de España como graciano, usada a menudo en los caldos de la Rioja, aunque sólo se embotella ocasionalmente como vino varietal”.

Vinos del Atlántico, compañía fundada por Alberto Orte y Patrick Mata, comenzó a elaborar vinos en distintos puntos de toda la península ibérica en el año 2002, y en 2011 empieza a elaborar vino en la provincia de Cádiz, en el marco de Jerez. En la actualidad, cuenta con 16 hectáreas de viñedo propio en el pago de Añina.

