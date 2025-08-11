La terrible imagen aérea que muestra la magnitud del incendio de Tarifa

Una imagen que habla por sí sola de la magnitud del incendio declarado a las 14:00 horas en Tarifa nuevamente. Algo más de 24 horas habían pasado de la extinción completa del fuego iniciado el martes 5 de agosto cuando la chispa volvía a saltar en una de las zonas más turísticas de la provincia de Cádiz. Hasta el momento hay más de 2.000 evacuados de playas y hoteles que seguro estaban completos a estas alturas del mes de agosto y que habían logrado mantener las reservas tras los efectos del primer fuego.

Las llamas de este lunes se han declarado en la Sierra de la Plata, en una zona conocida como la Cueva del Moro, muy cerca de las playas de Bolonia y Atlanterra. Y lo que no ocurrió en el anterior, sí ha pasado en este: las llamas se han acercado demasiado a algunas viviendas, prendiendo con fiereza en algunas de ellas.

En la imagen que acompaña a esta noticia se puede comprobar la magnitud del desastre, toda la zona afectada por fuego en un terreno muy cercano a dos parques naturales.

En Infoca, apoyado por Bomberos de hasta cinco parques (Tarifa, Algeciras, Cádiz, Chiclana y Benalup) ha tenido que reforzar los medios para hacer frente a las llamas. Desde esta tarde trabajan en la zona 3 helicópteros semipesados, 2 pesados, 1 ligero; 2 aviones anfibios ligeros y 1 pesado, 4 de carga en tierra, 1 ACO; 5 camiones con autobombas, 4 BRICAS y 8 grupos de bomberos forestales.