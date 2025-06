Los sindicatos destacan el gran seguimiento de la huelga del metal en Cádiz

Los sindicatos convocantes de la huelga del metal, CCOO y UGT, han destacado este miércoles el amplio seguimiento por parte de los trabajadores de esa primera jornada, que está entre el 95% y 100% en las empresas auxiliares del sector.

"El 95% de la industria no está trabajando. No teníamos duda, aquí ya no hay sindicatos, sino trabajadores en lucha", ha manifestado Antonio Montoro (UGT), sobre la respuesta de los trabajadores del sector gaditano, que lamentó que hayan tenido que llegar hasta aquí, "como cada cuatro años desgraciadamente".

"De éxito rotundo" lo ha calificado también Pedro Lloret (CCOO), "con una participación del 100% de todas las empresas auxiliares". ·"Esperamos que no ocurra ningún incidente y que Femca recapacite y se siente a negociar", añadía.

Montoro criticó que la patronal "nos tomara el pelo ayer, con una propuesta peor que la que teníamos del día anterior, y no le dio ni siquiera capacidad a la administración para presentar una propuesta intermedia". "Una vergüenza", decía. "Por 2,88 euros al día para aquellas personas que no cobra el tóxico penoso. Nosotros lucharemos por cada céntimo".

Ambos representantes mostraron su disponibilidad para volver a sentarse "a cualquier hora" con la patronal.