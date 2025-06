Huelga del metal en Cádiz, en directo: primera carga policial ante la sede de Femca; ya hay un detenido

Los trabajadores del metal comienzan este miércoles su primera jornada de protestas después de que el martes no llegaran a ningún acuerdo sobre el convenio sindicatos y trabajadores. Sobre la mesa, reclamaciones específicas como la eliminación de lo que los responsables sindicales consideran "doble escala salarial" referida al cobro o no del plus de tóxico; una "regulación justa" para los trabajadores fijos discontinuos; y la aplicación de una subida salarial en base al IPC.