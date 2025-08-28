Segunda protesta de los vecinos de Benamahoma por la sanidad

Un momento de la concentración, este jueves, a las puertas del consultorio local.

Vecinos de Benamahoma se manifestaron este jueves por segunda vez para exigir, según el Ayuntamiento, “soluciones urgentes ante la situación sanitaria”, que se vive en el consultorio, que ha estado sin médico desde principios de agosto.

“Esta es la segunda ocasión en la que la ciudadanía se moviliza, tras la respuesta considerada inválida e insuficiente de la Delegada Territorial de Sanidad, que no ha atendido las demandas fundamentales de la población”, explica la institución municipal.

Benamahoma reclama “de forma urgente y legítima, la presencia de personal sanitario estable que garantice una atención digna y continuada, así como la incorporación de una ambulancia compartida con el municipio vecino de El Bosque, medida que permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad sanitaria en la zona”, dice el comunicado del Consistorio.

A la concentración también se unieron vecinos de El Bosque para reclamar una ambulancia permanente en la zona.