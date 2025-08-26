Concentración de vecinos de Coto de Bornos por la falta del médico una semana

Vecinos del Coto de Bornos participaron la tarde del lunes en una concentración convocada en defensa de la sanidad pública y para protestar porque en la última semana han estado sin médico en el Consultorio. Los cotenses rechazaron “los recortes que la Junta de Andalucía está aplicando en el centro de salud de la localidad” y pidieron que se realicen las sustituciones médicas en los periodos vacacionales. Hay que destacar que este centro sanitario volvió ayer lunes a tener la consulta de un facultativo operativa.

Ante la falta del médico en la última semana, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, expresó en sus redes sociales que “resulta incomprensible que se prive de un médico a una localidad del tamaño de Coto de Bornos. No podemos permitir que este tipo de situaciones se normalicen, y vamos a seguir defendiendo, junto a los cotenses, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, vivan donde vivan. Solo puedo dar las gracias por el importante apoyo dado a la concentración. Eso nos da mucha fuerza para seguir reivindicando lo que es justo”.

No sólo la barriada rural del Coto de Bornos ha evidenciado los problemas para cubrir sustituciones o las vacaciones médicas este verano. La semana pasada, también los vecinos de Benamahoma se echaron a la calle para protestar por la falta de médico durante este mes de agosto y reivindicando la necesidad de una ambulancia compartida con la localidad cercana de El Bosque.