Benamahoma protesta por el médico y una ambulancia compartida con El Bosque

Vecinos de Benamahoma se han concentrado esta mañana de jueves en la Plaza de las Huertas para reclamar a la Junta de Andalucía un servicio sanitario "digno, tras llevar desde principios de agosto la localidad sin médico, estando obligados los vecinos a desplazarse a otras localidades para recibir atención primaria", afirman.

Los propios vecinos, junto con el Ayuntamiento, han promovido esta concentración, en la que se han portado pancartas que reclaman una atención digna e igualitaria, en defensa de la igualdad de derechos de los vecinos del mundo rural.

En la concentración han estado el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y la alcaldesa pedánea de Benamahoma, Mamen Fernández, así como otros concejales y numerosos vecinos, mayores y niños entre ellos, reclamando “una sanidad digna para Benamahoma”.

La edil de Benamahoma ha puesto voz a un manifiesto que dice lo siguiente: “Los vecinos y vecinas de Benamahoma queremos alzar nuestra voz para denunciar la situación sanitaria que estamos sufriendo en nuestro pueblo. Desde hace ya demasiado tiempo contamos únicamente con dos horas y media de atención médica al día, un servicio que, aunque logró conseguir, es claramente insuficiente para las necesidades de la población. Pero no es que la situación mejore, sino que ha empeorado claramente: cada vez que el médico se ausenta por días libres o vacaciones, ya no se cubre su sustitución. Y esta falta de planificación y compromiso nos ha llevado a una situación límite en este mes de agosto, en el que directamente no tenemos atención médica en Benamahoma. Estamos hablando de un derecho básico, de algo tan esencial como es la salud de nuestros vecinos y vecinas".

Reme Jarillo

Y añade el manifiesto "no podemos ni debemos resignarnos. Y por ello exigimos la cobertura de las plazas médicas durante vacaciones, bajas o ausencias. Y la cobertura inmediata este mes. Un horario de atención médica suficiente y digno, que garantice la correcta asistencia sanitaria. La dotación de una ambulancia para El Bosque y Benamahoma que permita una respuesta rápida en casos de urgencia. Un compromiso real con la igualdad de oportunidades entre quienes vivimos en el medio rural y quienes residen en las ciudades. Benamahoma merece una sanidad pública de calidad, estable y cercana. No pedimos privilegios; pedimos lo que nos corresponde: una atención médica continua, garantizada y con recursos de urgencia adecuados. Porque la salud no entiende de vacaciones; porque la salud es un derecho.¡Benamahoma exige soluciones ya!”, ha leído Mamen Fernández, durante la concentración.