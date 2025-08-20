“Llevamos todo agosto sin médico en Benamahoma y nos sentimos maltratados”

La concejala responsable de la gestión municipal de Benamahoma, Mamen Fernández, denuncia que este núcleo urbano dependiente de Grazalema lleva “todo el mes de agosto sin la asistencia de un médico” en el consultorio local. La edil explica que el centro sólo cuenta estos días con los servicios de una enfermera, con horario de ocho a diez y media de la mañana, y si se requiere la atención de un facultativo médico “los vecinos o visitantes tienen que trasladarse hasta la localidad de El Bosque, que es la más cercana, o directamente hasta el hospital de Villamartín”.

Ante ello, la edil responsable de Benamahoma lamenta esta situación, destacando que esta pedanía cuenta con una población de unos 400 habitantes, que “se triplica en estas fechas de verano con familias que vuelven y con turistas que deciden pasar las vacaciones aquí, con lo que hay falta de prestación de este recurso”. Además, Mamen Fernández critica esta situación y pone, como ejemplo, algunos casos, como el de “un vecino que se cayó en feria, el pasado dos de agosto, y hubo que esperar dos horas a la ambulancia. Esta viene de Prado del Rey, pero si está ocupada, la traen desde Ubrique. El lunes pasado se volvió a caer otra persona mayor y la ambulancia tardó también más de una hora y media”, se queja la edil.

“Tenemos miedo con una población envejecida como pasa en otros pueblos de los alrededores. Tememos por nuestros mayores porque muchos de ellos no tienen coche para trasladarse a otras localidades si hace falta un médico y tienen que echar mano de otros vecinos o de sus propias familias que viven fuera. Ojalá no tengamos que lamentar una desgracia mayor. Llevamos todo el mes de agosto sin un médico y nos sentimos maltratados”, asevera la edil Mamen Fernández.