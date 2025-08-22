El SAS asegura que ha formalizado el 100,3% de los contratos de su Plan de Verano en Cádiz

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado este viernes de que ya ha formalizado el 98,7% de los contratos previstos para este verano, lo que se traduce en la materialización de 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria de toda Andalucía.

El objetivo de este dispositivo especial es garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural, apunta la Junta en un comunicado.

Por provincias, prosigue la nota, se han superado las previsiones Cádiz (100,3%, 5.617 frente a 5.598), en Almería (102,7%, 3.838 contrataciones frente a 3.739 previstas)y Sevilla (101,4%, 7.490 frente a 7.385). El resto de provincias se mantiene en niveles próximos al cien por cien: Córdoba (95,4%, 2.950 de 3.094), Granada (95,5%, 4.626 de 4.845), Huelva (96,0%, 2.586 de 2.694), Jaén (97,1%, 2.520 de 2.596) y Málaga (97,8%, 5.406 de 5.527). En todas las provincias salvo en Granada, Huelva y Jaén, se han contratado más profesionales médicos.

Por categorías profesionales, explica la administración, destaca el caso de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone una cobertura casi un 20% superior a la inicial. En cuanto a la ejecución del plan en el área de enfermería, se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto de la comunidad. Asimismo, en el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, reforzando especialmente la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

Plan de Verano

El SAS recuerda que este dispositivo se enmarca en la planificación presentada al Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, en la que ya se detalló la previsión de sustituciones y refuerzos para los meses de verano. "La ejecución actual confirma el compromiso de la sanidad pública andaluza con la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en los periodos de mayor complejidad organizativa debida al merecido descanso de los profesionales. Las estimaciones para esta planificación estival se han realizado tomando como referencia los datos de demanda asistencial registrados en los últimos veranos. Si la demanda supera lo previsto, se activarán todos los recursos adicionales que sean necesarios para garantizar la atención", afirman desde el Gobierno andaluz.

Asimismo, la Junta expone que durante los meses estivales, el SAS mantiene funcionamiento sus 1.513 centros de Atención Primaria. De ellos, 392 abren también en horario de tarde (de 15 a 20 horas), dos más que el verano pasado. Entre estos, destacan 91 Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), que mantienen actividad programada, y 89 centros más que prestan atención en horario de mañana y en modalidad digital como Distritos de Salud Digital. Asimismo, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad mantienen su horario habitual durante todo el verano.

En el ámbito hospitalario, se mantiene operativa una media de 11.700 camas, lo que representa un 84% del total de camas disponibles en los primeros meses del año. "Esta disponibilidad es más que suficiente para cubrir la ocupación prevista, teniendo en cuenta que en el verano de 2024 la media de ocupación fue del 66%. Además, el resto de camas se mantiene en reserva, para activarlas en caso de picos puntuales de demanda".

También se garantiza la actividad quirúrgica, diagnóstica y de consultas externas. Están previstas más de 83.000 intervenciones quirúrgicas, más de 3 millones de pruebas diagnósticas y más de 3 millones de consultas externas durante los meses de verano.