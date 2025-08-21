Satse denuncia el colapso de Urgencias en el Hospital de San Carlos de San Fernando

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia la "crítica" situación que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos, en San Fernando, provocada, según aducen, por la reducción de la plantilla de profesionales, la falta de cobertura de bajas por Incapacidad Temporal (cinco sin cubrir, todas de larga duración) y la ausencia de recursos estructurales suficientes, una situación, dicen, que pone en riesgo tanto la seguridad de los pacientes como la salud laboral del personal sanitario.

Esta situación, según Satse, ha provocado que en las últimas semanas la dotación de profesionales en Urgencias se haya visto mermada, "sin previsión por parte de la dirección del cenro de realizar sustituciones ni refuerzos de la plantilla, llegando incluso a cerrarse la sala de Técnicas por falta de personal para cubrirla.

Subraya el sindicato que esta contexto está generando "una sobrecarga asistencial insostenible", lo que genera a los profesionales "un profundo agotamiento físico y emocional, ya que se ven obligados a realizar turnos adicionales de forma reiterada para poder suplir las ausencias de sus compañeros y poder garantizar una atención mínima, lo que pone en riesgo la seguridad del paciente y la calidad asistencial prestada". "El compromiso de los profesionales está evitando que el sistema colapse por completo, pero esto no puede mantenerse por más tiempo sin consecuencias graves", añade.

Esta situación, según Satse, es consecuencia del recorte de plantilla que ha llevado a cabo la dirección de San Carlos,. Afirma el sindicato que la directiva "ha llegado a disminuir un enfermero por turno, es decir, de cinco enfermeros en turno diurno, ahora hay cuatro; y de cuatro enfermeros en turno nocturno, ahora hay tan sólo tres. Todo ello sin tener en cuenta que nos encontramos en periodo estival, cuando la población se triplica y cuatriplica en las zonas costeras".

Falta de camas

Por otro lado, continúa el comunicado remitido por Satse este jueves, el colapso de Urgencias también se debe a falta de camas de hospitalización. "A día de hoy, únicamente se encuentra abierta una planta de Medicina Interna con tan solo 22 camas, a pesar de que el hospital dispone de cuatro plantas más perfectamente habilitadas y actualmente cerradas. Como consecuencia de ellos, numerosos pacientes que deberían ingresar permanecen durante días en el Servicio de Urgencias, ocupando espacios destinados a atención inmediata, lo que impide una correcta rotación y atención de nuevos casos", esgrimen desde el sindicato.

Ante esta situación, Satse ha solicitado a la dirección de enfermería del centro, en diversas ocasiones, una reunión para poder solventar de la mejor manera posible la problemática "sin obtener ningún tipo de solución".

"La dirección se excusa en la falta de candidatos en bolsa, y ante este escenario, Satse recuerda que esto es debido a la migración de profesionales a otras comunidades autónomas en donde actúan de manera previsora, ofrecen mejores condiciones laborales y contratos de larga duración, al contrario que los contratos y condiciones precarias que se están ofreciendo en nuestros centros", concluyen.

Soluciones "inmediatas"

Desde Satse denuncia pues la falta de previsión y planificación de esta dirección y exigen a la Dirección Gerencia del Hospital de San Carlos y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que adopten de forma urgente medidas correctoras de esta situación, entre las que destacan: la cobertura inmediata de los profesionales ausentados por IT y la contratación de refuerzos suficientes que garanticen la cobertura de todos los turnos; la apertura de las plantas de hospitalización para descongestionar Urgencias y garantizar una adecuada atención a los pacientes; la implementación de medidas organizativas que prioricen la seguridad del paciente y la protección de la salud de los profesionales sanitarios; y el uso del plan de accesibilidad aprobado por Servicios Centrales para hacer frente, como es el caso, a este tipo de situaciones.

Por último, Satse exige soluciones "inmediatas" para revertir el colapaso y garantizar tanto la salud de los profesionales como el derecho de la población a una asistencia sanitaria digna, segura y de calidad.

La Junta habla de "normalidad"

Desde la Dirección del complejo hospitalario Puerta del Mar-San Carlos han asegurado que la situación del Servicio de Urgencias del Hospital de San Carlos es "de total normalidad".

En un comunicado remitido este martes por la Junta de Andalucía se explica que el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desarrolla "según lo previsto", "garantizando la asistencia sanitaria en todo momento en la provincia de Cádiz. Y en el caso concreto del Hospital de San Carlos, en el día de hoy hay camas disponibles para atender la demanda".

En toda la provincia de Cádiz, añade la administración autonómica, el Plan de Verano 2025 contempla un total de 5.820 contrataciones autorizadas por el SAS para cubrir las vacaciones de los profesionales de la sanidad pública. No obstante, matiza la Junta, hay incidencias no programadas, como pueden ser algunas bajas de profesionales que, por producirse en ciertos momentos -fin de semana o una noche-, no pueden ser sustituidas con nuevos contratos en momentos puntuales.