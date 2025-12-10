Sanlúcar celebrará dos ediciones especiales de Navidad del Mercado de Artesanos

El Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Delegación de Comercio, ha anunciado la celebración de una edición especial navideña del Mercado de Artesanos. La iniciativa, organizada en colaboración con la Asociación de Artesanos de Sanlúcar, tendrá lugar los domingos 14 y 28 de diciembre en el Parque de los Scouts, ubicación a la que el mercado se trasladó el pasado mes de octubre.

Como es habitual en su programación mensual, los puestos se instalarán en horario de 11:00 a 18:00 horas. Según el consistorio, la cita reunirá a artesanos y artesanas tanto de la localidad como de otros municipios, ofreciendo una amplia variedad de productos hechos a mano.

Además de los expositores, el mercado incluirá actuaciones musicales, talleres dirigidos a todos los públicos y una zona gastronómica con food trucks. La Delegación de Comercio considera que esta oferta complementaria busca convertir la actividad en un espacio de ocio para residentes y visitantes durante el periodo navideño.

La delegada de Comercio, Elena Ramírez, señaló que para el Ayuntamiento el evento representa una oportunidad para impulsar las compras locales en estas fechas. Asimismo, destacó el valor del trabajo artesanal y el papel de los pequeños productores en modelos de consumo vinculados a la sostenibilidad. Por su parte, recordó también el compromiso municipal de apoyo al comercio local, expresado previamente por la alcaldesa, Carmen Álvarez.

Con estas dos convocatorias especiales, el Mercado de Artesanos pretende consolidarse como un punto de encuentro para la producción artesanal y el comercio de proximidad en Sanlúcar durante las fiestas navideñas.

Ampliación del horario de hostelería

En paralelo, y como suele ser habitual en este tipo de fechas, el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación de horarios para establecimientos hosteleros entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive. Según una resolución firmada por la alcaldesa, Carmen Álvarez, bares, restaurantes y cafeterías podrán prolongar su apertura una hora más; mientras que los establecimientos con música, como pubs, discotecas, salas de fiesta y locales de ocio, dispondrán de dos horas adicionales.

La resolución especifica que las terrazas deberán estar completamente recogidas en un máximo de media hora tras el límite horario ampliado y recuerda que no se podrá superar el tope marcado por la normativa. La alcaldesa explicó que esta medida busca favorecer el consumo y respaldar tanto al pequeño comercio como a la actividad de ocio durante uno de los periodos con mayor afluencia del año.