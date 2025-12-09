La Navidad llega a Sanlúcar

Sanlúcar dio este domingo la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido del alumbrado extraordinario, un acto que volvió a congregar a numerosos vecinos y visitantes en las principales calles del centro. La Plaza del Cabildo, la calle Ancha, San Juan y otros puntos del casco urbano se llenaron de público en una noche marcada por una gran nevada artificial y diversas actividades infantiles.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, acompañada por miembros del Gobierno local y un grupo de niños y niñas, activó el encendido desde la puerta de la Biblioteca Municipal Rafael Pablos, cuya fachada también luce una decoración especial para estas fechas. Familias enteras participaron en la celebración, que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del inicio de las fiestas.

Álvarez explicó que el alumbrado navideño, tradicionalmente inaugurado en torno al puente de la Constitución y la Inmaculada, se extiende este año por 38 calles y plazas de distintas zonas de la ciudad. El nuevo contrato de iluminación incorpora elementos novedosos, como un abeto de luces en la plaza Isabel La Católica, en Bonanza, y un muñeco de nieve iluminado con túnel transitable en Las Covachas de la Cuesta de Belén. Estas novedades se suman a los árboles luminosos ya habituales en La Calzada de la Duquesa Isabel, la Plaza de San Francisco, la Puerta de Jerez y las inmediaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de la O.

La regidora destacó que la Delegación de Fiestas ha preparado una programación “diversa y pensada para toda la familia”, con actividades repartidas en diferentes barrios y equipamientos municipales, desde La Algaida y La Jara hasta el centro urbano y el Barrio Alto. El Ayuntamiento pretende así acercar las celebraciones navideñas a todos los rincones del municipio.