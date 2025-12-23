Sanlúcar afronta incidencias en la recogida de residuos mientras el Ayuntamiento incorpora un nuevo camión de Emulisan

El servicio municipal de recogida de residuos de Sanlúcar de Barrameda vuelve a ocupar el debate político tras la avería de dos camiones del servicio municipal de limpieza de basura en apenas una semana. Por otra parte, coincide con el anuncio, por parte del Ayuntamiento, de la incorporación de un nuevo vehículo para reforzar la limpieza urbana, en este caso la para empresa municipal Emulisan.

Según denunció el Partido Popular de Sanlúcar, el pasado lunes un camión de recogida de residuos de carga trasera quedó averiado en el cruce de San Diego, una incidencia que se suma a la registrada días antes en otro vehículo, en este caso de carga lateral. La presidenta local del PP y portavoz municipal, Carmen Pérez, reclamó explicaciones a la alcaldesa, Carmen Álvarez, sobre las causas de estas averías y las medidas previstas para solucionarlas, advirtiendo de que se producen a las puertas de las fiestas navideñas, cuando aumenta la generación de residuos.

Desde el PP se alertó además de la existencia de contenedores llenos en distintos puntos de la ciudad y se expresó preocupación por la capacidad del servicio de limpieza para responder a la demanda durante estas fechas. La formación popular vinculó estas incidencias a una gestión deficiente de los servicios básicos y recordó la subida del recibo de la basura aprobada el pasado mes de mayo, así como los problemas de limpieza registrados durante el verano.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado de la adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos por parte de la empresa municipal Emulisan, con una inversión de 225.000 euros. La alcaldesa, Carmen Álvarez, presentó el vehículo en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), acompañada por el primer teniente de alcaldesa y delegado de Economía y Hacienda, David González.

El nuevo camión es un recolector de carga trasera con capacidad para 21 metros cúbicos y una carga útil cercana a las 12 toneladas. Según el Consistorio, cumple con todas las normativas de seguridad, está fabricado íntegramente en España y destaca por su baja emisión sonora. El Ayuntamiento ha señalado que esta incorporación se enmarca en un plan de refuerzo del servicio de limpieza, que ha supuesto casi un millón de euros de inversión en nuevos medios durante el último año.

Entre las actuaciones realizadas se incluyen también la compra de otros vehículos, como un pickup, un camión multilift y una retroexcavadora, así como la puesta en funcionamiento de dos nuevas barredoras. A ello se suman medidas en materia de personal, como la ampliación del periodo de contratación del personal fijo discontinuo y la incorporación de 14 nuevos trabajadores.