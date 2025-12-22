La alcaldesa de Sanlúcar defiende la gestión municipal de 2025 y carga contra la estrategia del PSOE

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, ha realizado un balance de la gestión municipal correspondiente a 2025 en el que calificó el año como positivo, aunque reconoció que “aún queda mucho por hacer”, subrayando que el municipio continúa avanzando “barrio a barrio”.

Durante el encuentro celebrado con los medios de comunicación, la regidora detalló diversas actuaciones llevadas a cabo por el gobierno municipal. Entre ellas, destacó la entrada en vigor el pasado 1 de diciembre del nuevo contrato de recogida separada de residuos, así como las inversiones destinadas a mejorar el servicio de limpieza pública. En este ámbito, mencionó la incorporación de 14 nuevos peones con contratos indefinidos a tiempo parcial en la empresa municipal Emulisan, la ampliación del periodo de trabajo de los empleados fijos discontinuos y la adquisición de nueva maquinaria y vehículos para la recogida de residuos y limpieza viaria.

Otro de los ejes abordados fue el apoyo al sector agrícola, especialmente en La Algaida y Los Llanos de Bonanza. La alcaldesa enumeró actuaciones de reasfaltado en distintos caminos rurales, obras previstas en varias calles de La Algaida y una ayuda económica de 100.000 euros para agricultores afectados por las borrascas del pasado mes de marzo. Asimismo, destacó la adhesión de Sanlúcar a la red de municipios productores de patata y el reciente arreglo de la Carretera del Práctico.

En materia de infraestructuras urbanas, Álvarez señaló trabajos de asfaltado en distintas vías del municipio, como el Camino del Amarguillo y las avenidas de Rota y de la Marina, así como la previsión de una primera fase de reasfaltado en varias calles del parque empresarial Las Dunas.

La alcaldesa también se refirió a las actuaciones vinculadas al Acuerdo de Doñana, que contempla una inversión total de 5,9 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica en proyectos en el municipio. Entre ellos, citó la rehabilitación y optimización energética del Palacio Municipal y la puesta en marcha de una oficina de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables, financiada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Otros asuntos destacados fueron el acuerdo alcanzado con el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz para la construcción de un parque de bomberos comarcal, la reapertura del jardín de Las Piletas y diversas obras de mejora de la accesibilidad en el Barrio Alto y otras zonas de la ciudad. En este contexto, anunció que en marzo comenzarán las obras pendientes en la antigua Cárcel Real para su conversión en Casa de la Cultura.

En el ámbito de la vivienda, recordó la adhesión del Ayuntamiento al nuevo decreto de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, que permitirá la construcción de varias viviendas municipales en régimen de alquiler. También mencionó la firma del contrato de concesión administrativa de la Ciudad de los Niños y las Niñas, cuya reapertura está prevista para principios de 2026.

Durante su intervención, Álvarez reiteró diversas reivindicaciones a otras administraciones, como la recuperación del tren de la Costa Noroeste, mejoras en carreteras de conexión con Jerez y Sevilla, la ampliación del puerto de Bonanza, la apertura del centro de salud de La Dehesilla y la promoción de viviendas protegidas.

Dura crítica a la campaña socialista

En relación con la política municipal, la alcaldesa lamentó la actitud de los grupos de la oposición, a los que acusó de no estar siendo constructivos, y apeló a su apoyo a los presupuestos municipales de 2026. Además, por otra parte, el gobierno municipal, a través de los medios del Ayuntamiento, cargó contra la oposición ejercida por el PSOE de Sanlúcar, lamentando lo que considera una deriva política basada en mensajes ofensivos hacia la alcaldesa. En este sentido, desde el equipo de gobierno se criticó la reciente instalación de una valla publicitaria en la Avenida del Quinto Centenario, de grandes dimensiones, con un montaje fotográfico relacionado con la convocatoria de los Planes de Actuación Integrados (PAI) que, según el Ejecutivo local, pretende ridiculizar a Carmen Álvarez.

Valla publicitaria del PSOE hacia la alcaldesa de Sanlúcar.

El primer teniente de alcaldesa, David González, rechazó esta iniciativa, que calificó como impropia del debate político, y aseguró que el actual Ggbierno municipal está centrado en resolver actuaciones pendientes de anteriores mandatos, citando obras como el parque mirador de Pino Alto, la rehabilitación de la antigua Cárcel Real y del Castillito de Bajo de Guía, así como el centro de salud de La Dehesilla. González instó al PSOE a abandonar este tipo de estrategias y a ejercer una oposición “constructiva y responsable”, apelando al interés general de la ciudad.