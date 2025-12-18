El Camino del Práctico entre Sanlúcar y Trebujena culmina su transformación tras una inversión de casi seis millones de euros

Las obras de mejora del Camino, o Carretera, del Práctico han llegado a su fin tras una inversión pública cercana a los seis millones de euros, poniendo punto final a una reivindicación histórica de los sectores agrícola y acuícola de la Costa Noroeste de Cádiz. La actuación afecta a más de 21 kilómetros de esta vía que conecta los términos municipales de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena y que constituye un eje fundamental para la salida de productos hortofrutícolas y pesqueros, así como para el acceso a la zona productiva de Monte Algaida.

La finalización de los trabajos fue presentada en un acto institucional celebrado sobre el propio trazado del camino, con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Sanlúcar y Trebujena, y de entidades vinculadas al sector primario, como la Comunidad de Regantes de Monte Algaida, cooperativas agrícolas y empresas de la zona. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, destacó el carácter estratégico de la infraestructura y la cooperación entre administraciones y agentes sociales para hacer realidad una actuación largamente demandada.

La inversión total asciende a unos 5,85 millones de euros. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Sanlúcar, el proyecto ha sido cofinanciado en un 75% con fondos europeos, mientras que el Estado ha contribuido con un 7,5% y la Junta de Andalucía con el 17,5% restante. Las obras se han desarrollado sobre aproximadamente 21,5 kilómetros, de los cuales casi 16 discurren por el término municipal sanluqueño y el resto por el de Trebujena.

Una vía clave para la actividad económica y la seguridad vial

Los trabajos realizados han incluido la reparación integral del firme y su refuerzo en los tramos que soportan un mayor tránsito de vehículos pesados, especialmente aquellos vinculados al transporte de productos agrícolas procedentes de La Algaida, Los Llanos y su entorno, así como a la actividad pesquera. El estado previo de la vía, muy deteriorado, dificultaba el tránsito rápido y seguro de mercancías, con consecuencias directas sobre la competitividad del sector y la economía local.

Desde la Junta de Andalucía se ha subrayado que la mejora del Camino del Práctico no solo facilita el acceso a las explotaciones agrícolas y acuícolas, sino que también beneficia a la población residente y a otros usuarios habituales de la vía. En este sentido, se ha recordado la importancia de respetar las normas de circulación y los límites de velocidad para garantizar una convivencia adecuada entre los distintos usos del camino.

Por su parte, la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, puso el acento en el largo proceso administrativo y político que ha precedido a la ejecución del proyecto. Según explicó, la actuación fue objeto de múltiples negociaciones entre administraciones a lo largo de varios años, con un periodo de estancamiento que finalmente se desbloqueó en el actual mandato municipal, permitiendo ampliar de forma significativa la inversión inicialmente prevista.

Tanto desde el Ayuntamiento de Trebujena como desde el de Sanlúcar se ha coincidido en señalar el impacto positivo de la obra sobre el desarrollo socioeconómico de la comarca. Además de su relevancia para el sector primario, la mejora de esta vía refuerza su potencial como itinerario de conexión entre ambos municipios a través de un entorno de alto valor ambiental, en plena Doñana gaditana.

Con la conclusión de las obras, las administraciones implicadas dan por atendida una demanda histórica del territorio y ponen en servicio una infraestructura considerada esencial para el presente y el futuro de la actividad productiva, la movilidad y el desarrollo turístico de la zona.