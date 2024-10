Ruiz Boix (PSOE) tiende la mano a La Línea 100x100 pero lo hace llamando mentiroso a su representante en la Diputación de Cádiz

El secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha tendido la mano al partido La Línea 100x100 para negociar un hipotético acuerdo de gobierno en la Diputación de Cádiz que desbanque al PP, pero lo ha hecho de una manera muy sui generesis: llamando "mentiroso" hasta en tres ocasiones al linense Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación, e incluso insinuando que el regidor de La Línea, Juan Franco, le traicionó hasta en dos ocasiones al no cumplir unos supuestos acuerdos alcanzados para reeditar el gobierno de coalición en la institución provincial.

Las duras y sorprendentes declaraciones de Ruiz Boix han tenido lugar este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del PSOE. En ella, el líder de los socialistas gaditanos se refirió al ultimátum planteado públicamente por Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación, uno de los dos diputados que La Línea 100x100 tiene en esta institución y actual socio de gobierno del PP. Vidal ha afirmado que si no hay una pronta apertura de la residencia de ancianos que ya está construida en La Línea, el acuerdo de gobierno con el PP en la Diputación estaría acabado.

Al respecto, Ruiz Boix tendió la mano a esta formación linense, se mostró convencido de que el PP "no tiene interés alguno en abrir ese centro para mayores", y animó al partido que lidera el alcalde de La Línea a que "ejerza con responsabilidad ese ultimátum contra el PP".

Pero en esa entrevista publicada en este periódico, Javier Vidal también desvelaba que la oferta que hizo el año pasado el PSOE para reeditar el pacto de gobierno con La Línea 100x100 en la Diputación era incluso superior a la planteada por el PP, algo que ha indignado sobremanera a Ruiz Boix. Así, el secretario geeral del PSOE de Cádiz negó este extremo y lo hizo además de manera categórica: "Autorizo a que se publiquen las ofertas que nos intercambiamos con ellos", ha afirmado. Y a renglón seguido ha dicho que en esas conversaciones que hubo con La Línea 100x100, y "aun reconociendo la singularidad" de la localidad linense, "en ningún caso se alcanzó por nuestra parte un compromiso de inversión anual en La Línea que llegara a los dos dígitos", dejando entrever por tanto que el compromiso del PP con este municipio campogibraltareño excede actualmente esa cifra mínima de los 10 millones de euros al año.

Curiosamente, y pese a reiterar que el PSOE tiene la mano tendida a La Línea 100x100 para "hallar un punto de encuentro que sea bueno para la provincia", para negociar una moción de censura que destrone al PP y para cerrar un hipotético gobierno de coalición, Ruiz Boix se despachó a gusto con Javier Vidal e incluso con el alcalde de La Línea, Juan Franco. De este último sólo dejó entrever que le había traicionado dos veces, desvelando que Franco se había comprometido con él a reeditar el pacto de gobierno que ambos partidos mantuvieron en la Diputación de Cádiz entre 2019 y 2023. La priumera traición, dijo, habría sido un mes antes de las elecciones municipales del año y la segunda habría sido pocos días después de esos comicios.

Sin embargo, con quien sí se cebó Ruiz Boix fue con Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación, a quien llamó mentiroso hasta en tres ocasiones y a quien ninguneó sin compasión. Así, se sorprendió de que Vidal hablara de esas negociaciones que mantuvieron los dos partidos el año pasado "cuando él no participó en ninguna de ellas". "No estuvo invitado a esas reuniones de mayores", sentenció. Pero sobre todo sorprendió cuando afirmó: "Espero no verme obligado a trasladar la opinión que el alcalde de La Línea tiene de Javier Vidal, porque yo la he escuchado".

Evidentemente Ruiz Boix no desaprovechó la ocasión para lanzar también duras críticas contra el PP, partido del que dijo que nunca cumple sus compromisos. "No es que no vaya a abrir la residencia de mayores de La Línea, es que tampoco ha abierto aún la residencia del Tiempo Libre que hay en esa ciudad, y con la que ahora quieren hacer negocio, y tampoco se sabe nada de la carretera del Higuerón, en la que tras 15 meses no ha habido avances ni en la redacción del proyecto, ni en las expropiaciones".

Al presidente provincial del PP, Bruno García, también le acusó de "mentir" al decir que el gobierno de la Diputación no está siendo sectario con sus inversiones. En este punto, Ruiz Boix dijo que el gobierno provincial "está beneficiando en exclusiva a cuatro municipios que son La Línea, El Puerto, Algeciras y Jerez", algo que entiende que está pejudicando a los municipios pequeños de la provincia y a las ELAS. Y cargó contra la gestión de Bruno García como alcalde de Cádiz "porque la capital gaditana no ha recibido ni una sola de las subvenciones nominativas de una Diputación que ha repartido ya 56 millones de euros", subrayó.

También hubo reproches de Ruiz Boix hacia la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, de la que dijo que "está ausente de la provincia y tiene una clara falta de liderazgo" y hacia el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, a quien recriminó su "protagonismo desmesurado"