Rota solicita apoyo económico tras los daños causados por los temporales en sus playas a las puertas de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Rota ha expresado su preocupación por el impacto que las sucesivas borrascas de alto impacto han provocado en el litoral del municipio, en un momento especialmente sensible para la economía local: la inminente llegada de la Semana Santa, que marca el inicio de la temporada media de playas y el preludio de los meses de mayor afluencia turística.

Según ha informado el Consistorio, los temporales han causado daños de consideración en distintos puntos de la franja costera, afectando tanto a elementos naturales como a infraestructuras básicas. La pérdida de arena, el deterioro del sistema dunar, la caída de pasarelas de acceso y los desperfectos en tramos de paseo marítimo figuran entre las principales incidencias detectadas tras los últimos episodios de inestabilidad meteorológica.

El alcalde, José Javier Ruiz Arana, acompañado por el delegado municipal de Playas, José Antonio Medina, ha realizado una visita a las zonas más afectadas para evaluar sobre el terreno la magnitud de los daños. Durante la inspección, ambos responsables municipales constataron el estado de varios accesos y equipamientos que han quedado comprometidos tras el paso de las borrascas.

Zonas especialmente afectadas

Entre los enclaves que han sufrido un mayor impacto se encuentran Punta Candor, Playa de los Galeones —incluido su paseo marítimo— y Playa de La Ballena. En estas áreas se han registrado derrumbes de pasarelas de madera, acumulaciones masivas de restos orgánicos y residuos arrastrados por el mar, así como una notable regresión de la línea de costa.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, solo en una jornada de esta semana los servicios municipales retiraron alrededor de 24.000 kilos de residuos en Punta Candor, una cifra que refleja la intensidad del temporal y el volumen de materiales depositados en la playa.

El Consistorio destaca que, pese a la reiteración de los episodios adversos, los operarios municipales han continuado trabajando incluso en condiciones meteorológicas complejas, centrando sus esfuerzos en la protección del sistema dunar, la consolidación de accesos y la reparación provisional de infraestructuras dañadas. No obstante, reconocen que parte de las actuaciones ya ejecutadas en semanas anteriores se han visto nuevamente afectadas por los temporales más recientes.

Petición de apoyo institucional

Ante la magnitud de los daños, el Ayuntamiento ha anunciado que solicitará formalmente apoyo económico y mecanismos extraordinarios de financiación a administraciones superiores. En concreto, se dirigirá a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de impulsar actuaciones urgentes que permitan restablecer las condiciones de seguridad, accesibilidad y uso público de las playas antes del inicio de la campaña turística.

Desde el gobierno local se subraya que la recuperación integral del litoral excede la capacidad presupuestaria municipal y requiere de una intervención coordinada entre distintas administraciones, especialmente en lo relativo a la regeneración de arena y la reparación estructural de los paseos marítimos.

Mientras continúan los trabajos de limpieza y adecuación, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los visitantes para que respeten la señalización y los posibles cortes de acceso en las zonas más afectadas, con el fin de evitar riesgos y facilitar las labores de recuperación.

La situación se produce en un contexto de especial relevancia para la localidad, cuyo litoral constituye uno de los principales atractivos turísticos y motores económicos. A la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas anunciada para los próximos días, el Consistorio confía en que el esfuerzo conjunto de las distintas administraciones permita que las playas de Rota presenten el mejor estado posible de cara a la Semana Santa.