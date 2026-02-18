Rota impulsará 80 viviendas en el solar de los Salesianos con 190 plazas de aparcamiento municipal

La localidad de Rota vuelve a impulsar un nuevo contrato de carácter urbanístico, tras la firma del alcalde, José Javier Ruiz Arana, con la cooperativa de viviendas “Jardines de Hera” para desarrollar una promoción residencial en el antiguo solar destinado a aparcamiento junto al colegio Salesiano, en pleno centro urbano. El proyecto contempla la construcción de unas 80 viviendas, entre protegidas y en régimen de cooperativa, así como nuevas dotaciones públicas.

El acuerdo permite ejecutar la modificación puntual del PGOU aprobada para esta parcela, propiedad de la Congregación Salesiana, que fue recalificada para uso residencial. El desarrollo prevé la edificación de dos bloques y la creación de una nueva plaza pública abierta, integrada en el entorno y conectada con la calle Padre Capote y el colegio.

Uno de los aspectos centrales del convenio es la cesión gratuita al Ayuntamiento de 190 plazas de aparcamiento subterráneo —176 para automóviles y 14 para motocicletas— que se ubicarán bajo el nuevo espacio libre público. Estas plazas pasarán a formar parte del patrimonio municipal, con el objetivo de mantener e incluso mejorar la oferta de estacionamiento en la zona centro respecto a la situación actual en superficie.

Además, la promotora cederá más de 1.500 metros cuadrados de espacio libre público ya urbanizado. El inicio de las obras está previsto tras el verano, una vez superados los meses de mayor afluencia de vehículos, para minimizar el impacto en los usuarios actuales del aparcamiento. Con esta actuación, el Ayuntamiento señala que avanza en su estrategia de ampliar la oferta de vivienda asequible en suelos consolidados del casco urbano y de reforzar los servicios en el centro de la ciudad.

El regidor ha destacado que esta intervención se enmarca en la revisión del planeamiento general y en las estrategias urbanas que impulsa el gobierno local para favorecer un modelo de ciudad más accesible y equilibrado, combinando vivienda protegida, espacios públicos y equipamientos en una zona considerada estratégica por su ubicación y servicios.