Rota construirá más de 1.000 Viviendas para mitigar el déficit habitacional

Daniel Manrique, teniente de alcalde, anunció la construcción de más de 1.000 viviendas en la localidad.

El Ayuntamiento de Rota ha anunciado el inminente inicio de la construcción de más de 1.000 nuevas viviendas en el municipio, una iniciativa que busca abordar el problema de la vivienda que, según el consistorio, se ve acentuado por la presencia de la Base Naval y su atractivo como ciudad costera y de segunda residencia.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Daniel Manrique, detalló que el arranque de estas construcciones se producirá entre este año y el primer o segundo trimestre de 2026. Las viviendas, que se destinarán a diferentes necesidades, incluyen promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler y venta, viviendas en régimen de cooperativa y de renta libre.

El delegado destacó que, a pesar del "estrecho margen de competencias" municipales en materia de vivienda, la gestión del Ayuntamiento, impulsando el Plan Municipal de Vivienda y realizando gestiones con la promoción privada, ha permitido desbloquear estas actuaciones.

Proyectos de promoción privada

La mayor parte de las viviendas proyectadas provienen de la promoción privada, sumando más de un millar, según la nota de prensa. Manrique se refirió a cinco actuaciones clave:

Sector R1 (entre Avda. de la Matera y R2): Contempla 726 nuevas viviendas, de las cuales más de 250 serán de promoción oficial. Se espera que esta sea una de las primeras en iniciarse. Parcela MODUS (Plaza del Triunfo): Se construirán 17 viviendas en régimen de cooperativa. Solar Salesianos (Parking): Se levantará una promoción de 80 viviendas distribuidas en dos edificios (uno de VPO y otro de cooperativa). Esta actuación en el centro se complementará con la creación de una plaza pública y 190 plazas de aparcamiento subterráneo de uso público. Solar junto al IES Arroyo Hondo: Se construirán 146 nuevas viviendas de VPO en régimen de arrendamiento. Costa Ballena (Frente a "El Lago"): Se iniciará la construcción de 175 VPO adicionales en régimen de propiedad, bajo las condiciones de la Junta de Andalucía.

Revitalización del Centro Histórico con Promociones Públicas

En el ámbito público, el Ayuntamiento plantea dos actuaciones para revitalizar el centro histórico, cediendo suelo a la administración competente para la construcción y comercialización de viviendas. Estas se ubicarían en parcelas de la calle Rosario y la plaza de la Merced.

El delegado de Urbanismo señaló que la colaboración de la Junta de Andalucía es "fundamental" para el desarrollo de estas viviendas públicas, indicando que el Ayuntamiento está a la espera de que la administración autonómica atienda las peticiones de reunión cursadas por el alcalde para abordar esta necesidad.

El Ayuntamiento ha instado a los vecinos interesados en VPO a inscribirse en el Registro municipal de Demandante de Vivienda, y ha asegurado que la situación habitacional en la ciudad experimentará un "salto" en el próximo año gracias a estas gestiones.