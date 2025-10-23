Nuevas medidas en Rota para ampliar la oferta de viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Rota ha anunciado una serie de iniciativas destinadas a incrementar el parque público de viviendas protegidas (VPO) y facilitar el acceso a la vivienda a sus ciudadanos, un asunto que, según el consistorio, se encuentra entre las principales preocupaciones de la población.

La teniente de alcalde delegada de Vivienda, Encarna Niño, ha detallado los ejes de esta estrategia, centrada en la activación del Registro de Demandantes de Vivienda y la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda de Rota.

Registro de Demandantes: un trámite esencial

Niño ha subrayado la importancia crítica de la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda de Rota. Según la responsable municipal, este trámite es un requisito indispensable para que cualquier vecino interesado pueda optar a una vivienda en régimen de protección. "Es fundamental que cualquier persona interesada en adquirir una vivienda de protección se registre en este sistema," señaló la teniente de alcaldesa.

El proceso de registro es descrito como sencillo, requiriendo la presentación de documentación básica para verificar requisitos y recursos económicos. La delegada ha recordado que los baremos económicos son clave para determinar las prioridades de acceso y ha enfatizado la necesidad de renovar la inscripción cada tres años, que es el periodo de vigencia del registro. El trámite puede realizarse tanto de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) como a través de la web municipal.

Nuevo Plan de Vivienda en contratación

Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado los procedimientos de contratación para elaborar un nuevo Plan Municipal de Vivienda de Rota, que se coordinará con la normativa de la Junta de Andalucía.

Este plan tendrá como objetivo principal realizar un diagnóstico exhaustivo de las necesidades de vivienda protegida en la localidad, abarcando la oferta y la demanda e incluyendo opciones como cooperativas y alquiler. La delegada ha explicado que, a pesar de estar a la espera de la aprobación de la nueva ley de vivienda andaluza, el consistorio ha decidido avanzar en el plan. El diagnóstico resultante será "clave para implementar mecanismos que nos permitan ofertar el mayor número de viviendas posibles".

Además del diagnóstico de necesidades reales, el Plan de Vivienda contemplará la planificación de políticas públicas (en sintonía con el Plan de Protección del Casco Histórico y el Plan de Ordenación Urbanística), la gestión y coordinación de recursos, la ordenación territorial y la participación ciudadana para asegurar que las soluciones se ajusten a las necesidades de los vecinos.

Adhesión a decreto autonómico

En un movimiento adicional para impulsar la oferta de VPO, el Ayuntamiento de Rota se ha adherido a un decreto autonómico que, según la delegada, permitirá al municipio optar a la posibilidad de poner en carga un mayor número de Viviendas de Protección Oficial. Niño ha destacado que Rota ha sido "de los primeros municipios en hacerlo", reafirmando el compromiso de aumentar el parque de viviendas públicas en la localidad.

Este conjunto de acciones marca la hoja de ruta del Ayuntamiento de Rota para abordar la preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda, poniendo el foco en la planificación y el registro de la demanda como herramientas fundamentales para la futura oferta de VPO.