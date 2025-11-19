Sanlúcar, Rota y Chipiona se suman al gran simulacro de tsunami en Cádiz

Las localidades de Rota y Chipiona y Sanlúcar de Barrameda participarán este jueves 20 de noviembre en el gran simulacro autonómico “Respuesta25”, un ejercicio organizado por la Junta de Andalucía que implica a la provincia de Cádiz y que servirá para evaluar la capacidad de actuación de las administraciones y servicios de emergencia ante un posible tsunami. El dispositivo, que se desarrollará de forma simultánea en 16 municipios del litoral gaditano, permitirá poner a prueba la coordinación, la comunicación y la eficiencia de los protocolos establecidos para actuar ante un riesgo de maremoto.

Aunque la ciudad de Cádiz será el epicentro de la prueba, el aviso se hará extensivo a todas las localidades costeras de la provincia, entre ellas Sanlúcar, Chipiona, Conil, Rota, Los Barrios, Puerto Real y La Línea de la Concepción. Como parte esencial del ejercicio, los ciudadanos recibirán en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta enviado a través del sistema ES-Alert, la plataforma estatal que permite a las autoridades difundir avisos de emergencia de manera inmediata a todos los dispositivos en una zona determinada. El aviso está previsto a las 10:03 horas. El mensaje, que llevará el texto “Alerta Protección Civil - Simulacro”, formará parte del protocolo del ejercicio y no requerirá ningún tipo de actuación por parte de la población. Por ello, los ayuntamientos reiteran la importancia de no llamar al 112 para evitar saturar las líneas de emergencia durante la prueba.

En el caso de Rota, el Ayuntamiento ha preparado además un simulacro complementario centrado en varios centros educativos de la localidad. Protección Civil, en coordinación con la Policía Local y con la colaboración de los colegios participantes, desarrollará ejercicios en el IES Arroyo Hondo, IES Astaroth, Calasanz, Luis Ponce de León, Salesianos, Salesianas, Pozo Nuevo y Lobillo. Esta actuación permitirá evaluar la operatividad del Plan Territorial de Emergencia Local, así como la capacidad de respuesta y comunicación entre los distintos servicios que intervienen en una situación de emergencia real. El objetivo, señalan, es avanzar en la preparación frente a riesgos naturales y mejorar la coordinación entre instituciones educativas y cuerpos de seguridad.

Por su parte, Chipiona realizará durante el simulacro la evacuación del Colegio Lapachar y de los dos centros de salud de la localidad. El centro escolar seguirá las rutas de evacuación recogidas en el Plan Municipal de Prevención y Protección ante Tsunamis, lo que permitirá que alumnado, profesorado y personal conozcan de primera mano el procedimiento a seguir ante una alerta real. El Ayuntamiento recuerda que no existe ningún peligro para la población y que no se requerirá ninguna acción adicional de los vecinos, aunque recomienda informar especialmente a personas mayores o vulnerables para evitar sobresaltos durante el ejercicio.

En Sanlúcar de Barrameda, el Ayuntamiento ha informado también a la ciudadanía de que el 20 de noviembre todos los teléfonos móviles del municipio recibirán el mensaje simulado de alerta por tsunami dentro del marco del operativo “Respuesta25”. Desde el Consistorio se recuerda que se trata únicamente de un ejercicio, sin ningún riesgo real para la población, y se agradece de antemano la colaboración y calma de los vecinos ante la recepción de los avisos.

La celebración de “Respuesta25” forma parte de una estrategia global de la Junta de Andalucía para reforzar la preparación y la resiliencia de los municipios costeros ante fenómenos naturales de gran impacto. Tanto Rota como Chipiona coinciden en que este tipo de simulacros resulta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta, aumentar la coordinación entre administraciones y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia de la prevención. Con ejercicios como este, la provincia de Cádiz avanza en su capacidad para afrontar con éxito situaciones de emergencia y mitigar los riesgos asociados a posibles tsunamis.