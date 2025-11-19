Simulacro de tsunami en Cádiz: Avisa a tu entorno del mensaje al móvil que llegará este jueves

El mensaje que llegará a los teléfonos móviles en Cádiz este jueves 20 de noviembre por el simulacro de tsunami

A partir de las 10.03 de la mañana de este jueves, todos los móviles de las zonas costeras de la provincia de Cádiz recibirán un mensaje al móvil a través de la plataforma ES-Alert en el que se reproducirá el siguiente texto: “Alerta Protección Civil-Simulacro”.

Un pitido estridente sonará hasta en varias ocasiones y no cesará hasta que pulse "aceptar", hasta que un último mensaje indique que ya ha terminado. Cuando llegue, es muy importante no llamar al 112 para no colapsar una línea que es vital para el buen funcionamiento de las emergencias reales, ni responder a dicho mensaje.

Y, sobre todo, es muy importante que toda la población sea consciente, que no se alarme nadie, por lo que es necesario transmitirlo a los mayores, a todas las personas que no tienen acceso a la información o que tengan alguna discapacidad que pudiera dificultarle conocer el evento que se celebra en la ciudad. Es vital recordarlo en casa, en el entorno de amigos, en cada uno de los edificios y a toda la vecindad.

¿Qué hacer cuando recibas el mensaje?

Cuando llegue el mensaje al móvil no hay que hacer nada, salvo que la persona que lo reciba forme parte de algún plan de simulacro previamente planeado en colegios o institutos -un total de 9 en Cádiz capital y otros de puntos costeros-, edificios municipales o públicos, de la Zona Franca y del puerto gaditano.

Junto a los mensajes vía móvil, se habilitarán en Cádiz otros sistemas sonoros como son megafonía y campanas de las iglesias.

Todos los colegios participantes de la provincia

En Cádiz capital formarán parte del plan 2.539 estudiantes del CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II-María Milagrosa, que emprenderán la denominada evacuación horizontal hacia la Plaza de San Antonio a través de tres y cuatro vías. Por otra parte, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán también en evacuación horizontal hasta la Plaza de Mina a través de una vía. Cada uno de los colegios tendrá una zona asignada en estas plazas, que será el espacio real en caso de tsunami.

Fuera de la capital, participarán el CEIP Carlos V y CEIP San Felipe, en La Línea; el CEIP Lapachar en Chipiona; el CEIP Los Bateles en Conil; y el IES Astaroth, el IES Arroyo Hondo, el CEIP San José de Calasanz, el CEIP Luis Ponce de León, el CEIP Maestro Eduardo Lobillo, Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Colegio Nuestra Señora del Rosario y Colegio Pozo Nuevo en Rota.

En el resto de colegios e institutos ya han avisado a los progenitores a través de la plataforma iPasen de la existencia del simulacro para recordar que se trata de la puesta en marcha de esta gran acción de educación preventiva y llamar a la calma de cara a la llegada del mensaje ES-Alert.

Otros edificios participantes:

intervendrán del mismo para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras, el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz.

De Zona Franca: Treinta de las empresas instaladas en el recinto fiscal participarán también en este ensayo, que en las instalaciones del Consorcio gaditano afectará a más de un millar de personas, pertenecientes a 41 centros de trabajo. Serán un total de 775 los trabajadores de la propia Zona Franca que intervengan.

Participan todos estos edificios municipales, donde harán evacuación en vertical, es decir, subir para ponerse a salvo: Ayuntamiento de Cádiz; edificio Amaya, Edificio Los Lilas (Urbanismo), IFEF, Asuntos Sociales Hermanas Mirabal, Asuntos Sociales Isabel la Católica y Archivo Municipal (pueden caminar a la plaza San Francisco), Asuntos Sociales La Laguna (suben al Estadio), Casa Iberoamérica, Centro Educación Adultos (al Estadio), Centro Informática, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz, Medio Ambiente, Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, Polideportivo Casco Histórico, ECOO, Fundación Municipal de la Mujer, Escuela Infantil Municipal, Teatro Falla y Oficina Turismo Extramuros.

Las cinco zonas de acción en Cádiz:

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos, seis en la capital gaditana y uno en El Puerto de Santa María, con la UME.