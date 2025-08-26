Rota amplia la red de desfibriladores por todo el municipio

El Ayuntamiento de Rota ha instalado 18 nuevos desfibriladores en distintos espacios municipales, sumando un total de 21 dispositivos disponibles en la localidad. Esta medida forma parte del plan municipal para reforzar la seguridad y la atención sanitaria ante posibles emergencias cardíacas en espacios públicos.

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, supervisó el proceso de instalación de estos dispositivos, que se ubican en centros deportivos, instalaciones municipales, colegios y vehículos de emergencia, entre otros. Los nuevos equipos se han distribuido en lugares con alta concentración de actividades y servicios ciudadanos, como los pabellones deportivos Chispa, Villalba y Belén López, la piscina municipal, la Residencia de Mayores, el auditorio “Alcalde Felipe Benítez”, el Castillo de Luna y cinco centros educativos públicos, además del colegio de adultos.

Asimismo, algunos desfibriladores se han incorporado a los vehículos de la Policía Local y del servicio de Protección Civil, lo que permite una mayor movilidad y capacidad de respuesta ante posibles casos de parada cardíaca fuera de instalaciones fijas. Cada equipo está dotado de un sistema de llamada directa al 112, lo que permite una comunicación inmediata con los servicios de emergencia y facilita la asistencia guiada en caso de uso por parte de ciudadanos no especializados.

La inversión total en esta actuación asciende a unos 12.500 euros. Desde el Ayuntamiento, se enmarca esta iniciativa dentro de las políticas de salud preventiva y de mejora de la seguridad en espacios públicos, con el objetivo de hacer de Rota una ciudad “cardioprotegida”.